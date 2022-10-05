【新冠肺炎】上海昨日新增新冠感染者６宗，一地升中風險

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海衛健委通報，昨日（４日）上海新增本
土無症狀感染者６宗，均在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例２宗和無症狀感
染者１９宗，均在閉環管控中發現。根據疫情所涉區域，上海奉賢區一地升為中風險區。
自７月３日以來，上海累計發現新冠感染者９５３宗，目前上海有中風險地區８處。
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