【新冠肺炎】全國確診急增至９７０宗，北京要求出行人員主動報備

《經濟通通訊社５日專訊》國慶黃金周期間，內地多地新冠疫情反彈，全國昨日（４日）報

新增本土確診及無症狀感染合計９７０宗。國家衛健委公布，全國昨日新增確診病例２７３宗。

其中境外輸入病例５０宗；本土病例２２３宗（內蒙古６４宗，廣東３４宗，四川３２宗，雲南

２３宗，江蘇２２宗，重慶１０宗，寧夏７宗，山西６宗，西藏５宗，陝西５宗，湖南４宗，北

京３宗，天津２宗，河北１宗，黑龍江１宗，浙江１宗，安徽１宗，山東１宗，河南１宗）。

全國新增無症狀感染者８６１宗，其中境外輸入１１４宗，本土７４７宗（內蒙古２４３宗

，新疆９１宗，天津５７宗，雲南５０宗，西藏３７宗，四川３４宗，寧夏２９宗，廣東２４宗

，江蘇１８宗，湖北１８宗，貴州１７宗，陝西１７宗，浙江１４宗，河南１４宗，重慶１４宗

，甘肅１３宗，河北１２宗，湖南１０宗，山西７宗，上海６宗，山東６宗，黑龍江５宗，安徽

４宗，廣西４宗，北京１宗，遼寧１宗，吉林１宗）。



＊北京衛健委：出京旅行及自駕遊人員要主動報備＊



北京昨日新增３宗本土確診，以及１宗本土無症狀。北京衛健委今日發布提醒，請廣大市民

繼續理解、支持和配合各項防疫政策，堅持不去中高風險地區和７日內出現本土疫情的縣（市、

區、旗）旅行，出京旅行及自駕遊人員要主動報備，乘坐飛機、火車等公共交通工具時要全程規

範佩戴口罩，減少與他人接觸，做好個人防護、核酸檢測及健康監測，如途中出現涉疫風險，就

地配合落實防疫措施，暫緩進返京。進返京後開展３天２檢，抵京２４小時內完成一次核酸檢測

，間隔２４小時後、７２小時內完成第二次核酸檢測，７日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集

場所。



＊新疆新增９１宗，烏魯木齊封城＊



新疆維吾爾自治區昨日新增９１宗本土新冠無症狀感染病例。新疆烏魯木齊市昨日宣布，為

防範疫情風險外溢傳播風險，烏魯木齊市各區縣人員暫不離開烏魯木齊市，暫停全疆離疆客運列

車、客運大巴、自駕出城人員一律勸返。

新疆本輪疫情發生２個多月仍未得到有效控制，近日更呈反彈，新疆自治區副主席劉蘇社昨

日在疫情記者會上表示，這次是當地史上防控難度最大的重大突發公共衞生事件，又為疫情溢給

其他省區市防控工作添麻煩致歉。（ｃａ）

