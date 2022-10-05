【大國博弈】華府擬加碼新措施，限制中國企業獲高效能運算技術

《經濟通通訊社５日專訊》據外媒報道，拜登政府最快本周內就芯片、生產設備宣布新的出

口管制措施，限制中企獲取先進芯片技術，從而制約中國超級電腦、新型武器等研發。多間中企

可能受到類似華為所面對的禁令，「封殺」力度料前所未有。北京多次表明反對，指美試圖將中

國控制在產業鏈低端。

《路透》、《紐約時報》、《華爾街日報》等多家外媒消息指，新措施將針對多間中國企業

、官方研究所及其他實體，旨在限制中國取得高性能計算的技術。措施將跟隨特朗普時期打擊華

為的模式，限制全球企業向華為出售包含美國技術丶機件或軟件製造的產品，最終重創了華為的

各項主要業務。但具體針對哪些中企，當前尚不清楚。

美國還正考慮更多出口限制措施，包括針對先進內存芯片製造能力和用於一些最尖端芯片製

造工具的先進組件的限制。同時，預計還會嘗試控制向中國國內的芯片企業出售美國製造的尖端

工具，包括計劃限制對中國最先進的超級電腦、數據中心項目，以及重要學術機構提供所需零件

。有關限制最終可能會影響主要學術機構、阿里巴巴（０９９８８）及騰訊（００７００）等互

聯網公司，無法獲得建設數據中心和超級電腦部件所需要的零件。至於中國近年大力發展的量子

計算領域，也是正在討論的目標。

為加強圍堵效果，美國已就此爭取關鍵盟友的支持，尤其是日本、南韓及歐洲國家，其幾乎

壟斷了芯片設備、軟體的生產和銷售。



＊中方批評美方做法是典型科技霸權主義＊



中國已多次對美國在科技領域施壓表示反對，外交部批評有關做法是典型的科技霸權主義，

美方一再泛化國家安全概念，企圖利用自身科技優勢，遏制打壓新興市場和發展中國家發展，此

舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序。商務部則批評措施損害中企正當權益，也將嚴重影響

美企利益，對全球產業鏈穩定和世界經濟恢復造成衝擊。（ｊｔ）

