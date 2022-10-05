【內房困局】彭博：措施難救樓市，料中國地產投資年降２﹒５％

《經濟通通訊社５日專訊》中國最近推出了一系列刺激樓市措施，希望挽救危在旦夕的房產

市場，措施包括下調公積金貸款利率、退稅優惠、引導商業銀行提供配套融資支持，及各地放開

買樓限制等。不過彭博經濟學家舒暢和曲天石撰文指，這些措施降低了市場崩盤的風險，但不能

改變導致房地產市場大跌的潛在供需失衡，他們預計中國房地產投資在２０３１年之前將每年下

降２﹒５％，對經濟成長構成沉重拖累。

文章指，這些支持房地產市場措施有其積極的一面，這些措施相互連貫且設計合理，利息

和退稅優惠減輕了購房者的負擔，儘管單獨看每一項措施都難以發揮太大的效力，但總體而言應

該會提振市場情緒。不過文章又寫道，這些措施不會改變房地產市場萎縮的長期趨勢，因為市場

預期已經發生根本變化，房子對許多人而言已經不是只升不降的資產，長期來說樓價存在下行風

險，而且部分措施可能加劇了本已嚴重的住房供應過剩問題，抑制房地產投資。

文章認為，中國仍需要對開發商提供更多支持措施，以解決其融資問題，即使人行要求商業

銀行對房地產領域大量融資，但銀行可能將資金發放給更穩健的國企開發商，而不是處境困難的

民企，若開發商處境未被改變，也不會阻止樓市需求的長期下降。（ｅｙ）







