【ＦＯＣＵＳ】「雷曼２﹒０」危言聳聽，新戰略禍福難料

【ＦＯＣＵＳ】１６６年歷史的瑞士信貸（Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ），會否複製雷曼

２﹒０時刻？周二（４日）急彈的股價和急降的信用違約掉期（ＣＤＳ）價差似乎雙雙說「Ｎｏ

」。社交媒體甚囂塵上的「破產」傳言暫近乎危言聳聽，新首席執行官Ｕｌｒｉｃｈ

Ｋｏｅｒｎｅｒ將於２７日揭盅的新戰略計劃細節勢成焦點。



＊金融環境緊縮，投行業務首當其衝＊



鮑威爾領銜執導的全球股債「雙熊記」，正令瑞士第二大銀行瑞信，捲入疑似雷曼２﹒０的

漩渦。多項指標顯示傳言非空穴來風－－公司股價自去年３月的大流行以來高點蒸發７５％（周

二急彈１２％後，年初至今仍跌５３％）；從去年第四季起連續三季分別虧損２０﹒１億、

２﹒７３億、１５﹒９億瑞郎；ＣＤＳ價格（相當於債務違約的保險成本）火箭式上衝；股票空

頭淨額暴增、駐香港私人銀行業務多位高管離職……

處於風頭浪尖的當屬投行業務，繼去年因Ａｒｃｈｅｇｏｓ爆倉風波慘蝕至少５１億美元後

，今年第二季再錄稅前虧損近１１﹒２億瑞郎；對此淪為二流水平的部門，瑞信大股東

Ｈａｒｒｉｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ最新警告，該業務必須在未來一兩年內修復，否則應考慮

出售、分拆等選項。

激進加息、俄烏戰事等引發的市場急劇波動，亦拖累瑞信的財富管理業務，僅第二季稅前收

入就按季暴跌７４％。此外，槓桿融資（承銷Ｃｉｔｒｉｘ Ｓｙｓｔｅｍｓ槓桿收購的最終損

失仍未知）、合規醜聞等，皆令其金字招牌蒙灰。



＊融資陰影或添動盪，長遠考驗執行＊



鑑於此，重整病入膏肓的投行業務，相信將是瑞信月底揭盅的新戰略計劃的焦點，據報或將

一拆為三，分別是諮詢業務（未來不排除剝離）、壞賬銀行（專注清算高風險資產）、其他業務

，總體思路是向專注財富管理和傳統銀行業務轉型。

不論方案如何，市值縮水至百億美元（１１９﹒２億）邊緣的瑞信，恐面對平倉成本和遣散

費用等帶來的天量融資需求，有機構估算，規模或達４０億－６０億美元。此外，通過裁員縮減

規模、成本的計劃能否最終落實扭轉連續虧損，仍是未知之數。

不過，從瑞信截至６月底的優質流動資產（ＨＱＬＡ）達２３８０億美元，一級資本充足率

（ＣＥＴ１）達１３﹒５％看，說其將複製雷曼時刻無疑言之尚早。更何況，單以ＣＤＳ價差一

度錄歷史新高看，其實仍遠低於同行大摩１０年前的峰值。

新戰略計劃長遠能否重拾投資者信任尚未可知，但眼下的爆雷機會幾乎為零，除非，監管機

構自２００８年金融海嘯後苦心經營的系統性重要銀行監管框架只是空中樓閣。

