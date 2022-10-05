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05/10/2022 08:48

【新冠肺炎】新疆烏魯木齊爆疫封城，暫停所有離疆客運列車、大巴

　　《經濟通通訊社５日專訊》新疆疫情持續發展，新疆烏魯木齊市昨日（４日）宣布，為防範
疫情風險外溢傳播風險，烏魯木齊市各區縣人員暫不離開烏魯木齊市，暫停全疆離疆客運列車、
客運大巴、自駕出城人員一律勸返。
　　烏魯木齊市當局發布的公告指，烏魯木齊市各區縣人員暫不離烏。外出就醫等特殊情況的人
員，由區（縣）疫情防控指揮部組織專家評估，市疫情防控工作指揮部審批後報自治區指揮部備
案。特殊情況需要進京的人員，由自治區疫情防控指揮部與首都嚴格進京管理聯防聯控機制進行
溝通協調。
　　公告指，經批准，可以對離烏返校學生群體採取專列、包機運輸，離烏返校學生和符合離烏
條件人員需在離烏前進行５天集中健康監測，每日開展１次核酸檢測，健康監測期間無異常，點
對點閉環運至站場離烏。
　　公告稱，要嚴防鐵路外溢風險，暫停全疆離疆客運列車，後期視情況動態調整。要嚴防公路
外溢風險，繼續暫停全疆省際客運班線和省際包車業務。對烏魯木齊市和其他涉疫地區自駕出城
人員一律勸返，嚴把公路離烏公安檢查關口。
　　公告並未說明以上措施的結束時間，僅稱「措施將根據情況變化及時調整公布」。（ｃａ）

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