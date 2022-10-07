《股海恒言－葉澤恒》中港市場前景可期，料可帶動香港珠寶商表現

《股海恒言》內地居民收入上升，對黃金及珠寶首飾等奢侈品的需求亦隨之增長。在多項因

素利好下，可以留意在內地及香港均有經銷黃金及珠寶的香港企業之表現。



＊內地人均收入上升料可帶動內地黃金及珠寶消費＊



據中國國家統計局公布，去年內地人均收入達到３５１２８元（人民幣．下同），按年升

９﹒１％。市民收入持續上升，有力帶動黃金及珠寶市場擴張。據市場統計機構歐睿信息的資料

，內地黃金及珠寶首飾零售銷售金額，由２０１１年的３８０９億元，逐步上升至去年的

７６４１億元，並估計市場規模到２０２６年將升至９，７９５億元。據資訊供應商Ｗｉｎｄ的

資料顯示，內地８月份金銀珠寶首飾零售金額按年升７﹒２％，達到２６７﹒８億元。鑒於內地

踏入婚嫁旺節，加上早前受疫情防控措施壓抑的需求料將有所釋放，故預期今季內地金銀珠寶首

飾零售將有較快增長。



＊內地近年推出利好政策＊



內地近年銳意推動黃金及珠寶首飾行業發展，更透過下調進口關稅，以帶動相關消費。中國

國務院（「國務院」）於２０１９年公布《關於加快發展流通促進商業消費的意見》，提出鼓勵

傳統珠寶行業在設計及營運上有所創新，以及支持線下創新技術及設計，而ＩＧＩ國際寶石學院

的統計就曾指出，消費者認為產品設計及質素是購買金銀珠寶首飾時最重要的考慮因素。此外，

國務院早於２０１８年頒布的《關於降低日用消費品進口關稅的通告》已規定，有１８個珠寶首

飾類別的進口關稅平均下降６７﹒７５％。由於香港黃金及珠寶企業的設計技術較佳，加上內地

進口黃金珠寶的成本下降，料可以受惠相關政策。



＊香港黃金及珠寶首飾銷售表現強勁＊



據香港政府統計處公布，今年７月香港本地零售銷售有所改善，其中珠寶首飾、鐘錶及名貴

禮物按年升２８﹒３％。隨著香港經濟逐步復甦，與及防控措施放寬，料可刺激本地消費，並吸

引海外旅客來港購物，加上踏入傳統婚嫁旺季，預料有利香港的珠寶行業。



＊金價回落或帶動內地黃金需求上升＊



今年以來，商品價格普遍下跌，截至９月３０日止，金價年內下跌約９％。根據資料?究機

構未來智庫的數據，過去金價下跌之時，內地對黃金的需求卻有明顯增加。以２０１３年為例，

當年國際金價按年下跌近１成，而內地同期的黃金首飾消費量按年大增超過４成。黃金佔內地珠

寶首飾市場大約６成份額，因此，若金價持續弱勢，料帶動香港的黃金及珠寶首飾企業在內地的

業務表現。



＊積極開拓線上消費市場，降低經營成本＊



疫情之下，不少企業均發展線上銷售，以降低實體店舖受封控措施的影響。據歐睿信息發布

，內地線上黃金及珠寶首飾的消費金額，由２０１７年大約５﹒４％升至去年的９﹒９％。據前

述知名珠寶商公布，在２０２２年財政年度中，其內地智慧零售銷售價值按年升近６３％，佔公

司的零售銷售價值約９％。資料?究機構果集數據的報告亦顯示，去年內地珠寶產品在直播帶貨

的次數超過１億次，於所有分類產品中居首位。若香港珠寶商能把握有關機遇，可有助開拓內地

線上市場，亦可藉此減少設立實體店舖，降低經營成本。



＊總結＊



內地方面，居民收入增長，線上銷售及直播帶貨等渠道興起；香港方面，經濟逐步改善，與

及防控措施放寬，有助吸引外地旅客；國際金價持續走低，料可提升消費者購買意欲。在眾多積

極因素下，香港珠寶首飾企業憑藉在設計質素及款式上的優勢，有望進一步開拓內地市場，利好

行業發展。



資料來源：中國國家統計局、歐睿信息、Ｗｉｎｄ、果集數據、中國國務院、ＩＧＩ國際寶石學

院、香港政府統計處、香港零售管理協會、未來智庫



《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有香港黃金及珠寶企業相關股份



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