【香港政情】第三次前廳交流會今早舉行，陳茂波率多名官員出席

《經濟通通訊社５日專訊》第三次立法會前廳交流會早上舉行，以閉門形式進行。財政司長
陳茂波率領多名官員出席，包括財政司副司長黃偉綸、房屋局長何永賢、發展局長甯漢豪，他們
先後進入立法會前廳。立法會主席梁君彥亦到場，出席的官員和議員在會前合照。
據報，今日的會議主要就金融服務、經濟發展、土地供應及發展、房屋供應、運輸及物流、
以及創新科技與議員交流，並聆聽意見。（ｃｌ）
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