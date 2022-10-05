【香港政情】第三次前廳交流會今早舉行，陳茂波率多名官員出席

《經濟通通訊社５日專訊》第三次立法會前廳交流會早上舉行，以閉門形式進行。財政司長

陳茂波率領多名官員出席，包括財政司副司長黃偉綸、房屋局長何永賢、發展局長甯漢豪，他們

先後進入立法會前廳。立法會主席梁君彥亦到場，出席的官員和議員在會前合照。

據報，今日的會議主要就金融服務、經濟發展、土地供應及發展、房屋供應、運輸及物流、

以及創新科技與議員交流，並聆聽意見。（ｃｌ）





