【新冠肺炎】據報美國聯合航空計劃最快明年１月恢復來港客運航班

《經濟通通訊社５日專訊》外電引述知情人士表示，美國聯合航空公司計劃最快明年１月恢

復來港客運航班。

消息指，在港府取消檢疫酒店隔離安排後，聯合航空正評估明年重啟三藩市來港航班的計劃

。

在新冠疫情期間，國泰航空（００２９３）是唯一一家有香港直飛美國航班的航空公司。

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