【外圍經濟】白宮或限制汽油等成品油出口，以遏制價格上漲

《經濟通通訊社５日專訊》白宮官員要求美國能源部分析，禁止汽油、柴油和其他成品油出
口是否有助於降低燃料價格，但石油行業警告拜登政府此舉可能適得其反。
據知情人士透露，因為愈來愈擔心汽油價格高漲可能對民主黨在中期選舉構成威脅，白宮最
近幾天要求能源部對上述問題進行分析，包括研究３０至６０天的出口禁令將對汽油價格產生什
麼影響。
白宮和能源部的代表暫未回覆置評請求。（ｒｃ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
|財經熱話05/10/2022
英鎊六連升匯控渣打飆逾半成 匯控或出售分拆業務較值博
|財經熱話05/10/2022
【出售業務？】匯控擬出售加國業務 股價反彈亦不宜過分樂觀？
|財經熱話05/10/2022
《午市前瞻》專家指港股雖強力反彈惟未見底 中海油候買低炒波幅
|中國故事05/10/2022
《京城近觀》北京撐樓市 老人近郊購房有福利 通州限購擬鬆綁
|開市Good Morning05/10/2022
熊麗萍指港股雖反彈惟股民信心未恢復 17800點阻力大
|大行報告05/10/2022
【大行炒D乜】高盛點評本地地產股及銀行股 click入嚟睇下
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰