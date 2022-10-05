【外圍經濟】白宮或限制汽油等成品油出口，以遏制價格上漲

《經濟通通訊社５日專訊》白宮官員要求美國能源部分析，禁止汽油、柴油和其他成品油出

口是否有助於降低燃料價格，但石油行業警告拜登政府此舉可能適得其反。

據知情人士透露，因為愈來愈擔心汽油價格高漲可能對民主黨在中期選舉構成威脅，白宮最

近幾天要求能源部對上述問題進行分析，包括研究３０至６０天的出口禁令將對汽油價格產生什

麼影響。

白宮和能源部的代表暫未回覆置評請求。（ｒｃ）

