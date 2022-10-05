《日入而息》長實逾４６億奪屯門限呎地，港股高收１００８點

《今天重點》
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長實（０１１１３）逾４６億元投得屯門限呎地，低於市場預期下限
陳茂波稱政府正努力讓社會復常，對中長期經濟有信心
許正宇稱外訪鼓勵亞洲各地機構深度探索香港提供的人民幣服務；若通過修訂《放債人條例》，
新利率上限可由年底起實施
港交所（００３８８）委任簡嘉華為首席企業架構總監
中創新航（０３９３１）暗盤平收
艾美疫苗（６６６０）暗盤潛水逾１％，每手蝕３６元
據報著名作家李怡在台灣逝世，享年８７歲
本港新增３６４２宗確診，再多１０名患者離世
教育局更新指引，若師生持黃碼及每日快測可照常返學
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《即日市況》
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恒指全日高收１００８點報１８０８７
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《美元匯價》
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英鎊反彈應差不多近尾聲
歐元最新報０﹒９９２３╱２４，日圓最新報１４４﹒４７╱５０
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《公司資訊》
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耀才（０１４２８）表示百德醫療（０
６６７８）孖展客可獲退回利息及手續
費
匯控（００００５）研放售加國業務，
估值５５０億元
申酉控股（０８３７７）引入育馬業務
，投資組合每年目標回報為２０％
聯通夥華為、百度完成全球首個５Ｇ物
聯ＲｅｄＣａｐ連片部署驗證
卡撒天嬌（０２２２３）附屬等斥約１
６５４﹒５萬元成立合資公司
長實（０１１１３）在港辦展銷會推售
倫敦住宅項目
恒生（０００１１）恒生保險與匯控附
屬設立合夥進行私募股本投資
位元堂（００８９７）附屬訂立租賃協
議，租用屯門一鋪位
港交所（００３８８）委任簡嘉華為首
席企業架構總監
３香港旗下ＳｏＳＩＭ推出「安心網課
」數據組合
攜程集團（０９９６１）７５％香港受
訪者肯為抵銷旅遊碳排放量而考慮多付
旅費
比亞迪（０１２１１）９月銷售佳兼獲
採購合約飆一成，大行唱好瑞信看４０
０元
永義國際（０１２１８）及高山企業（
００６１６）附屬與湖州政府訂收儲協
議書，涉３﹒９億元人民幣
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《國企紅籌》
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中國電力（０２３８０）旗下魯北首個
「源網荷儲」一體化項目即將落地實施
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《神州民企》
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花樣年（０１７７７）開曼及香港清盤
訴訟再獲延期
天山發展控股（０２１１８）於周一被
高院頒令清盤
大唐集團（０２１１７）９月合約銷售
按年跌５６％至１２﹒４億元人民幣
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《中國要聞》
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上清所獲得歐盟「第三國中央對手方」
認證
彭博表示措施難救樓市，料中國地產投
資年降２﹒５％
法外貿表示內房危機非雷曼時刻，更似
日上世紀樓市泡沫
８月末內地存續私募基金規模環比微增
至２０﹒４萬億元
農業銀行表示將投放至少３０００億貸
款支持秋收秋種
海天味業連發聲明否認傳言，強調國內
外醬油標準一致
加快步伐撤出中國？蘋果要求供應商將
部分耳機產能轉移至印度
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《寶島快訊》
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台股收漲１﹒７％，報１３８０１點
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《其他消息》
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陳茂波稱政府正努力讓社會復常，對中
長期經濟有信心
第三次前廳交流會今早舉行，陳茂波率
多名官員出席
梁君彥稱香港正踏上復常之路，盼政府
出「連環拳」振經濟
樂施會調查：疫下貧富差距擴至逾４７
倍，建議提高最低工資
招國偉冀政府承諾公屋輪候時間從高位
回落
李慧琼倡延長留學生簽證期限，交代０
＋０落實時間
林健鋒倡免海外人才置業稅，７＋３或
於二十大後放寬
甯漢豪稱將收回８００公頃棕地，政策
多條腿走路協助被收地廠房
陳少平獲委任為財資市場公會行政總裁
許正宇稱外訪鼓勵亞洲各地機構深度探
索香港提供的人民幣服務；若通過修訂
《放債人條例》，新利率上限可由年底
起實施
今年創新科技嘉年華將於本月２２－３
０日舉行
何鴻燊家族或失葡萄牙賭場控制權，遇
對手高價入標
傳政府擬提出新三隧分流方案，繁忙時
段紅隧東隧加２０元
國慶「黃金周」旅客量理想，澳門旅遊
局續推更多元化盛事
國慶黃金周首四天１１﹒７萬旅客到訪
澳門
德保雪粒屯門廠房面臨收地，發展局稱
需為興建公屋拆廠
醫管局明起為合資格人士免費接種流感
疫苗兼打新冠疫苗
土瓜灣榮光街╱崇安街項目明截標，估
值逾３３億
張家朗及杜凱琹等獲選十大傑青
本港９月住宅買賣合約總值２９１億元
，按年下跌４８％
Ｇｏｏｄｗｉｎ成立新加坡辦事處，專
責私募股權、科技與併購
利嘉閣推兩款飛揚買家按揭優惠
據報瑞信香港私人銀行業務再流失５名
高層
據報著名作家李怡在台灣逝世，享年８
７歲
星展與宏利調查：港人對長壽最大擔憂
為健康及儲蓄
畢馬威表示逾七成企業ＣＥＯ料未來一
年經濟衰退打擊盈利高達１０％
Ｌｉｖｉ推港元定存優惠，一年期達３
﹒８厘
星展６個月港元定存升至３﹒６厘，交
銀３月３﹒２厘
凱施餅店傳「拖糧」，工會冀資方本周
向欠薪者發放工資
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《國際要聞》
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朝昨射高超音速導彈飛越日本，美日首
腦今晨通電應對
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《外圍經濟》
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墨西哥研究建立由軍方營運的商業航空
公司
市場預期央行放鬆貨幣緊縮，美元下跌
可能不會持久
新西蘭樓價第三季暴跌４﹒１％
新西蘭第５度加息５０基點至３﹒５厘
，仍有上調空間
日本自民黨有意幫助負債累累的公司
白宮或限制汽油等成品油出口，以遏制
價格上漲
美國人對加息控制通脹及可能導致衰退
看法兩極化
華爾街預計標普５００指數在熊市反彈
後將進一步下跌
馬斯克同意以原協議的每股５４﹒２美
元收購推特
分析料Ｖｏｄａｆｏｎｅ與３合併將創
造市值１４３億英鎊電訊巨頭
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《大國博弈》
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傳中國要求外國駐港使團提供處所平面
圖，惹竊聽揣測
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《新冠肺炎》
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本港新增３６４２宗確診，再多１０名患者離世
教育局更新指引，若師生持黃碼及每日快測可照常返學
全國確診急增至９７０宗，北京要求出行人員主動報備
深圳爆疫情地鐵巴士局部停運
台灣破５萬宗本土確診日增近１１％，創兩個半月新高
國泰（００２９３）周五舉辦疫後首個大型機艙服務員招聘日
國泰工會表示同事歡迎取消外站閉環，冀再減少核檢日數
據報美國聯合航空計劃最快明年１月恢復來港客運航班
海南再現疫情，今起開展全員核酸篩查包括遊客
許樹昌稱倘０＋３實行後疫情沒大反彈，應改０＋０
香港本月可預定航班僅恢復至疫情前約１８％
江玉歡促港府交代拒認２萬張「免針紙」法律理據
盧文端料中共二十大後香港有望與內地通關
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