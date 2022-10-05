《日入而息》長實逾４６億奪屯門限呎地，港股高收１００８點

《今天重點》

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長實（０１１１３）逾４６億元投得屯門限呎地，低於市場預期下限

陳茂波稱政府正努力讓社會復常，對中長期經濟有信心

許正宇稱外訪鼓勵亞洲各地機構深度探索香港提供的人民幣服務；若通過修訂《放債人條例》，

新利率上限可由年底起實施

港交所（００３８８）委任簡嘉華為首席企業架構總監

中創新航（０３９３１）暗盤平收

艾美疫苗（６６６０）暗盤潛水逾１％，每手蝕３６元

據報著名作家李怡在台灣逝世，享年８７歲

本港新增３６４２宗確診，再多１０名患者離世

教育局更新指引，若師生持黃碼及每日快測可照常返學

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《即日市況》

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恒指全日高收１００８點報１８０８７

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《美元匯價》

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英鎊反彈應差不多近尾聲

歐元最新報０﹒９９２３╱２４，日圓最新報１４４﹒４７╱５０

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《公司資訊》

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耀才（０１４２８）表示百德醫療（０

６６７８）孖展客可獲退回利息及手續

費

匯控（００００５）研放售加國業務，

估值５５０億元

申酉控股（０８３７７）引入育馬業務

，投資組合每年目標回報為２０％

聯通夥華為、百度完成全球首個５Ｇ物

聯ＲｅｄＣａｐ連片部署驗證

卡撒天嬌（０２２２３）附屬等斥約１

６５４﹒５萬元成立合資公司

長實（０１１１３）在港辦展銷會推售

倫敦住宅項目

恒生（０００１１）恒生保險與匯控附

屬設立合夥進行私募股本投資

位元堂（００８９７）附屬訂立租賃協

議，租用屯門一鋪位

港交所（００３８８）委任簡嘉華為首

席企業架構總監

３香港旗下ＳｏＳＩＭ推出「安心網課

」數據組合

攜程集團（０９９６１）７５％香港受

訪者肯為抵銷旅遊碳排放量而考慮多付

旅費

比亞迪（０１２１１）９月銷售佳兼獲

採購合約飆一成，大行唱好瑞信看４０

０元

永義國際（０１２１８）及高山企業（

００６１６）附屬與湖州政府訂收儲協

議書，涉３﹒９億元人民幣

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《國企紅籌》

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中國電力（０２３８０）旗下魯北首個

「源網荷儲」一體化項目即將落地實施

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《神州民企》

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花樣年（０１７７７）開曼及香港清盤

訴訟再獲延期

天山發展控股（０２１１８）於周一被

高院頒令清盤

大唐集團（０２１１７）９月合約銷售

按年跌５６％至１２﹒４億元人民幣

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《中國要聞》

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上清所獲得歐盟「第三國中央對手方」

認證

彭博表示措施難救樓市，料中國地產投

資年降２﹒５％

法外貿表示內房危機非雷曼時刻，更似

日上世紀樓市泡沫

８月末內地存續私募基金規模環比微增

至２０﹒４萬億元

農業銀行表示將投放至少３０００億貸

款支持秋收秋種

海天味業連發聲明否認傳言，強調國內

外醬油標準一致

加快步伐撤出中國？蘋果要求供應商將

部分耳機產能轉移至印度

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《寶島快訊》

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台股收漲１﹒７％，報１３８０１點

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《其他消息》

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陳茂波稱政府正努力讓社會復常，對中

長期經濟有信心

第三次前廳交流會今早舉行，陳茂波率

多名官員出席

梁君彥稱香港正踏上復常之路，盼政府

出「連環拳」振經濟

樂施會調查：疫下貧富差距擴至逾４７

倍，建議提高最低工資

招國偉冀政府承諾公屋輪候時間從高位

回落

李慧琼倡延長留學生簽證期限，交代０

＋０落實時間

林健鋒倡免海外人才置業稅，７＋３或

於二十大後放寬

甯漢豪稱將收回８００公頃棕地，政策

多條腿走路協助被收地廠房

陳少平獲委任為財資市場公會行政總裁

許正宇稱外訪鼓勵亞洲各地機構深度探

索香港提供的人民幣服務；若通過修訂

《放債人條例》，新利率上限可由年底

起實施

今年創新科技嘉年華將於本月２２－３

０日舉行

何鴻燊家族或失葡萄牙賭場控制權，遇

對手高價入標

傳政府擬提出新三隧分流方案，繁忙時

段紅隧東隧加２０元

國慶「黃金周」旅客量理想，澳門旅遊

局續推更多元化盛事

國慶黃金周首四天１１﹒７萬旅客到訪

澳門

德保雪粒屯門廠房面臨收地，發展局稱

需為興建公屋拆廠

醫管局明起為合資格人士免費接種流感

疫苗兼打新冠疫苗

土瓜灣榮光街╱崇安街項目明截標，估

值逾３３億

張家朗及杜凱琹等獲選十大傑青

本港９月住宅買賣合約總值２９１億元

，按年下跌４８％

Ｇｏｏｄｗｉｎ成立新加坡辦事處，專

責私募股權、科技與併購

利嘉閣推兩款飛揚買家按揭優惠

據報瑞信香港私人銀行業務再流失５名

高層

據報著名作家李怡在台灣逝世，享年８

７歲

星展與宏利調查：港人對長壽最大擔憂

為健康及儲蓄

畢馬威表示逾七成企業ＣＥＯ料未來一

年經濟衰退打擊盈利高達１０％

Ｌｉｖｉ推港元定存優惠，一年期達３

﹒８厘

星展６個月港元定存升至３﹒６厘，交

銀３月３﹒２厘

凱施餅店傳「拖糧」，工會冀資方本周

向欠薪者發放工資

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《國際要聞》

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朝昨射高超音速導彈飛越日本，美日首

腦今晨通電應對

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《外圍經濟》

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墨西哥研究建立由軍方營運的商業航空

公司

市場預期央行放鬆貨幣緊縮，美元下跌

可能不會持久

新西蘭樓價第三季暴跌４﹒１％

新西蘭第５度加息５０基點至３﹒５厘

，仍有上調空間

日本自民黨有意幫助負債累累的公司

白宮或限制汽油等成品油出口，以遏制

價格上漲

美國人對加息控制通脹及可能導致衰退

看法兩極化

華爾街預計標普５００指數在熊市反彈

後將進一步下跌

馬斯克同意以原協議的每股５４﹒２美

元收購推特

分析料Ｖｏｄａｆｏｎｅ與３合併將創

造市值１４３億英鎊電訊巨頭

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《大國博弈》

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傳中國要求外國駐港使團提供處所平面

圖，惹竊聽揣測

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《新冠肺炎》

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本港新增３６４２宗確診，再多１０名患者離世

教育局更新指引，若師生持黃碼及每日快測可照常返學

全國確診急增至９７０宗，北京要求出行人員主動報備

深圳爆疫情地鐵巴士局部停運

台灣破５萬宗本土確診日增近１１％，創兩個半月新高

國泰（００２９３）周五舉辦疫後首個大型機艙服務員招聘日

國泰工會表示同事歡迎取消外站閉環，冀再減少核檢日數

據報美國聯合航空計劃最快明年１月恢復來港客運航班

海南再現疫情，今起開展全員核酸篩查包括遊客

許樹昌稱倘０＋３實行後疫情沒大反彈，應改０＋０

香港本月可預定航班僅恢復至疫情前約１８％

江玉歡促港府交代拒認２萬張「免針紙」法律理據

盧文端料中共二十大後香港有望與內地通關

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