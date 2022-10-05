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即市新聞

05/10/2022 19:17

《日入而息》長實逾４６億奪屯門限呎地，港股高收１００８點

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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長實（０１１１３）逾４６億元投得屯門限呎地，低於市場預期下限　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱政府正努力讓社會復常，對中長期經濟有信心　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱外訪鼓勵亞洲各地機構深度探索香港提供的人民幣服務；若通過修訂《放債人條例》，
新利率上限可由年底起實施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）委任簡嘉華為首席企業架構總監　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中創新航（０３９３１）暗盤平收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
艾美疫苗（６６６０）暗盤潛水逾１％，每手蝕３６元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報著名作家李怡在台灣逝世，享年８７歲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增３６４２宗確診，再多１０名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
教育局更新指引，若師生持黃碼及每日快測可照常返學　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收１００８點報１８０８７
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　英鎊反彈應差不多近尾聲　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報０﹒９９２３╱２４，日圓最新報１４４﹒４７╱５０
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　　　　　　　《公司資訊》　
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　　耀才（０１４２８）表示百德醫療（０
　　６６７８）孖展客可獲退回利息及手續
　　費　　　　　　　　　　　　　　　　
　　匯控（００００５）研放售加國業務，
　　估值５５０億元　　　　　　　　　　
　　申酉控股（０８３７７）引入育馬業務
　　，投資組合每年目標回報為２０％　　
　　聯通夥華為、百度完成全球首個５Ｇ物
　　聯ＲｅｄＣａｐ連片部署驗證　　　　
　　卡撒天嬌（０２２２３）附屬等斥約１
　　６５４﹒５萬元成立合資公司　　　　
　　長實（０１１１３）在港辦展銷會推售
　　倫敦住宅項目　　　　　　　　　　　
　　恒生（０００１１）恒生保險與匯控附
　　屬設立合夥進行私募股本投資　　　　
　　位元堂（００８９７）附屬訂立租賃協
　　議，租用屯門一鋪位　　　　　　　　
　　港交所（００３８８）委任簡嘉華為首
　　席企業架構總監　　　　　　　　　　
　　３香港旗下ＳｏＳＩＭ推出「安心網課
　　」數據組合　　　　　　　　　　　　
　　攜程集團（０９９６１）７５％香港受
　　訪者肯為抵銷旅遊碳排放量而考慮多付
　　旅費　　　　　　　　　　　　　　　
　　比亞迪（０１２１１）９月銷售佳兼獲
　　採購合約飆一成，大行唱好瑞信看４０
　　０元　　　　　　　　　　　　　　　
　　永義國際（０１２１８）及高山企業（
　　００６１６）附屬與湖州政府訂收儲協
　　議書，涉３﹒９億元人民幣　　　　　
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　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中國電力（０２３８０）旗下魯北首個
　　「源網荷儲」一體化項目即將落地實施
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　　　　　　　《神州民企》　
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　　花樣年（０１７７７）開曼及香港清盤
　　訴訟再獲延期　　　　　　　　　　　
　　天山發展控股（０２１１８）於周一被
　　高院頒令清盤　　　　　　　　　　　
　　大唐集團（０２１１７）９月合約銷售
　　按年跌５６％至１２﹒４億元人民幣　
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　　　　　　　《中國要聞》　
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　　上清所獲得歐盟「第三國中央對手方」
　　認證　　　　　　　　　　　　　　　
　　彭博表示措施難救樓市，料中國地產投
　　資年降２﹒５％　　　　　　　　　　
　　法外貿表示內房危機非雷曼時刻，更似
　　日上世紀樓市泡沫　　　　　　　　　
　　８月末內地存續私募基金規模環比微增
　　至２０﹒４萬億元　　　　　　　　　
　　農業銀行表示將投放至少３０００億貸
　　款支持秋收秋種　　　　　　　　　　
　　海天味業連發聲明否認傳言，強調國內
　　外醬油標準一致　　　　　　　　　　
　　加快步伐撤出中國？蘋果要求供應商將
　　部分耳機產能轉移至印度　　　　　　
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　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收漲１﹒７％，報１３８０１點　
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　　　　　　　《其他消息》　
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　　陳茂波稱政府正努力讓社會復常，對中
　　長期經濟有信心　　　　　　　　　　
　　第三次前廳交流會今早舉行，陳茂波率
　　多名官員出席　　　　　　　　　　　
　　梁君彥稱香港正踏上復常之路，盼政府
　　出「連環拳」振經濟　　　　　　　　
　　樂施會調查：疫下貧富差距擴至逾４７
　　倍，建議提高最低工資　　　　　　　
　　招國偉冀政府承諾公屋輪候時間從高位
　　回落　　　　　　　　　　　　　　　
　　李慧琼倡延長留學生簽證期限，交代０
　　＋０落實時間　　　　　　　　　　　
　　林健鋒倡免海外人才置業稅，７＋３或
　　於二十大後放寬　　　　　　　　　　
　　甯漢豪稱將收回８００公頃棕地，政策
　　多條腿走路協助被收地廠房　　　　　
　　陳少平獲委任為財資市場公會行政總裁
　　許正宇稱外訪鼓勵亞洲各地機構深度探
　　索香港提供的人民幣服務；若通過修訂
　　《放債人條例》，新利率上限可由年底
　　起實施　　　　　　　　　　　　　　
　　今年創新科技嘉年華將於本月２２－３
　　０日舉行　　　　　　　　　　　　　
　　何鴻燊家族或失葡萄牙賭場控制權，遇
　　對手高價入標　　　　　　　　　　　
　　傳政府擬提出新三隧分流方案，繁忙時
　　段紅隧東隧加２０元　　　　　　　　
　　國慶「黃金周」旅客量理想，澳門旅遊
　　局續推更多元化盛事　　　　　　　　
　　國慶黃金周首四天１１﹒７萬旅客到訪
　　澳門　　　　　　　　　　　　　　　
　　德保雪粒屯門廠房面臨收地，發展局稱
　　需為興建公屋拆廠　　　　　　　　　
　　醫管局明起為合資格人士免費接種流感
　　疫苗兼打新冠疫苗　　　　　　　　　
　　土瓜灣榮光街╱崇安街項目明截標，估
　　值逾３３億　　　　　　　　　　　　
　　張家朗及杜凱琹等獲選十大傑青　　　
　　本港９月住宅買賣合約總值２９１億元
　　，按年下跌４８％　　　　　　　　　
　　Ｇｏｏｄｗｉｎ成立新加坡辦事處，專
　　責私募股權、科技與併購　　　　　　
　　利嘉閣推兩款飛揚買家按揭優惠　　　
　　據報瑞信香港私人銀行業務再流失５名
　　高層　　　　　　　　　　　　　　　
　　據報著名作家李怡在台灣逝世，享年８
　　７歲　　　　　　　　　　　　　　　
　　星展與宏利調查：港人對長壽最大擔憂
　　為健康及儲蓄　　　　　　　　　　　
　　畢馬威表示逾七成企業ＣＥＯ料未來一
　　年經濟衰退打擊盈利高達１０％　　　
　　Ｌｉｖｉ推港元定存優惠，一年期達３
　　﹒８厘　　　　　　　　　　　　　　
　　星展６個月港元定存升至３﹒６厘，交
　　銀３月３﹒２厘　　　　　　　　　　
　　凱施餅店傳「拖糧」，工會冀資方本周
　　向欠薪者發放工資　　　　　　　　　
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　　　　　　　《國際要聞》　
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　　朝昨射高超音速導彈飛越日本，美日首
　　腦今晨通電應對　　　　　　　　　　
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　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　墨西哥研究建立由軍方營運的商業航空
　　公司　　　　　　　　　　　　　　　
　　市場預期央行放鬆貨幣緊縮，美元下跌
　　可能不會持久　　　　　　　　　　　
　　新西蘭樓價第三季暴跌４﹒１％　　　
　　新西蘭第５度加息５０基點至３﹒５厘
　　，仍有上調空間　　　　　　　　　　
　　日本自民黨有意幫助負債累累的公司　
　　白宮或限制汽油等成品油出口，以遏制
　　價格上漲　　　　　　　　　　　　　
　　美國人對加息控制通脹及可能導致衰退
　　看法兩極化　　　　　　　　　　　　
　　華爾街預計標普５００指數在熊市反彈
　　後將進一步下跌　　　　　　　　　　
　　馬斯克同意以原協議的每股５４﹒２美
　　元收購推特　　　　　　　　　　　　
　　分析料Ｖｏｄａｆｏｎｅ與３合併將創
　　造市值１４３億英鎊電訊巨頭　　　　
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　　　　　　　《大國博弈》　
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　　傳中國要求外國駐港使團提供處所平面
　　圖，惹竊聽揣測　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增３６４２宗確診，再多１０名患者離世　　　　　　
　　教育局更新指引，若師生持黃碼及每日快測可照常返學　　　
　　全國確診急增至９７０宗，北京要求出行人員主動報備　　　
　　深圳爆疫情地鐵巴士局部停運　　　　　　　　　　　　　　
　　台灣破５萬宗本土確診日增近１１％，創兩個半月新高　　　
　　國泰（００２９３）周五舉辦疫後首個大型機艙服務員招聘日
　　國泰工會表示同事歡迎取消外站閉環，冀再減少核檢日數　　
　　據報美國聯合航空計劃最快明年１月恢復來港客運航班　　　
　　海南再現疫情，今起開展全員核酸篩查包括遊客　　　　　　
　　許樹昌稱倘０＋３實行後疫情沒大反彈，應改０＋０　　　　
　　香港本月可預定航班僅恢復至疫情前約１８％　　　　　　　
　　江玉歡促港府交代拒認２萬張「免針紙」法律理據　　　　　
　　盧文端料中共二十大後香港有望與內地通關　　　　　　　　
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