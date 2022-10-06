《專家之言－黃德几》中央鼓勵新能源發展，潤燃料受惠

《專家之言》內地政府為達至碳達峰，目標２０３０年非化石能源消費比重達到２５％左右

，並在２０６０年前達至碳中和，中央積極推進能源轉型，支持新能源發展，有助天然氣中長期

的需求穩定增長。華潤燃氣（０１１９３）主要從事下游城市燃氣分銷業務，截至今年６月底止

中期，收入４８１﹒０１億元，按年增加３８％。由於期內上游天然氣價格按年大幅上漲，導致

整體毛利率下跌７﹒６個百分點至１８﹒４％，純利則下跌６﹒３％至３０﹒４５億元。



＊上半年天然氣銷量升逾８％，居民燃氣滲透率升至５６％＊



今年上半年，集團的總天然氣銷售量上升８﹒２％至１８５﹒６２億立方米；其中，工業銷

氣量上升６％至８８﹒７６億立方米、商業銷氣量上升１０﹒８％至４３﹒３７億立方米，居民

銷氣量增加１４﹒６％至４８﹒０９億立方米，分別佔集團的銷氣量４７﹒８％、２３﹒４％和

２５﹒９％。期內，集團居民接駁業務錄得按年增長，新增居民接駁用戶１７１﹒５萬戶，其中

包括新房接駁１４５﹒２萬戶，舊房接駁２４﹒５萬戶，農村居民煤改氣接駁１﹒８萬戶。

集團經營區域內居民燃氣滲透率，由去年同期的５２﹒６％上升至今年上半年的５６﹒１％

。集團持續專注城市燃氣核心業務發展，今年上半年，集團和成員公司層面新註冊項目８個，新

簽約項目９個，項目分布於天津、浙江、四川等多個省市，預計新增居民用戶４９２﹒５萬戶，

潛在年銷氣量４８﹒３億方。今年６月底，集團城市燃氣項目數目已達到２６８個，遍布全國

２２個省、３個直轄市、７６個地級市。

至於綜合服務業務，集團今年上半年已擁有４８４２﹒１萬戶居民用戶，３７﹒６萬戶商業

用戶和３﹒０萬戶工業用戶；今年上半年分部收入增加８１﹒５％至１３﹒６５億元，其中燃氣

具營業額３﹒２億元，按年增加２４﹒３％；燃氣保險業務營業額上升５８﹒９％至２﹒２億元

；安居業務營業額增加１﹒３倍至８﹒２億元。隨著集團提升服務業務滲透率，透過持續深入推

廣，有望帶動業務加快增長。



＊收購合肥燃氣４９％股權，可考慮２５元以下吸納＊



今年７月中，集團公布向合肥燃氣出資４６﹒３４億元人民幣方式，收購合肥燃氣４９％股

權，其中４﹒９億元人民幣將計入合肥燃氣註冊資本，而４１﹒４４億元人民幣則計入合肥燃氣

的資本儲備。合肥燃氣為國有獨資企業，專注在合肥市從事天然氣供應、提供配套服務和燃氣器

具製造。在增資完成後，華潤燃氣和合肥城建分別持有合肥燃氣的４９％和５１％股權。集團認

為，增資有利於進一步提升合肥燃氣可持續發展的能力，有利於集團擴大在安徽省的城市燃氣項

目網絡。

另外，今年上半年的經營業務現金流入淨額為負９９１﹒６萬元，而２０２１年期為

４６﹒７億元的正向經營現金流。今年６月底，集團持有銀行結餘及現金９５﹒２２億元，銀行

及票據借貸總額１６８﹒４２億元，借貸淨額為７３﹒２億元，負債比率為１５﹒２％。走勢上

，自７月中形成下降軌，昨日重上１０天線，惟ＳＴＣ％Ｋ線升穿％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距收窄

，短線走勢料改善，可考慮２５元以下吸納，反彈阻力３０﹒２元，不跌穿２２元續持有。《金

利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）



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