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06/10/2022 16:30

《盤後部署》北水重臨恐恒指再跌，美通脹問題還看油價發展

　　《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股走勢窄幅上落，官方公布９月ＡＤＰ就業數據較預期高
，市場猜測聯儲會否轉向放慢加息；港股方面自昨日強力抽升逾千點後，今日企於１８０００點
水平窄幅上落，成交額處於６００億左右的低水平，其中車股及醫藥股跌幅顯著，翰森製藥
（０３６９２）跌逾７％為最差表現藍籌；而車股則隨美股回吐，小鵬汽車（０９８６８）跌逾
半成，蔚來（０９８６６）跌逾６％，最終恒指收報１８０１２，跌７５點或跌０﹒４２％，主
板成交６２４﹒９６億元。國企指數報６１８５，跌３９點或跌０﹒６３％。恒生科技指數報
３６６０，跌２４點或跌０﹒６７％。
　　上證綜合指數報３０２４，跌１６點或跌０﹒５５％，成交２４０２﹒６３億元人民幣。深
證成份指數報１０７７８，跌１４０點或跌１﹒２９％，成交１４６０﹒１９億元人民幣。
　
＊港股抽上再陰跌並非首次，大市仍以淡軍作主＊
　
　　上日港股發力向上，但今日則表現乏力，其中主因是缺乏北水支持，因此昨日抽升並不是代
表「大奇蹟日」來臨，而港股先大力抽上再陰跌的情況亦經常出現，所以現時並不是入市正股的
好時機，特別是下星期北水重臨，內地資金見恒指反彈因此出現套現沽壓的情況亦有機會，因此
建議投資者目前仍以做淡為主。
　　１１月美國加息方面，雖然市場近期一轉口風，但由於看到聯儲局強硬加息的態度未有轉變
，特別是通脹未見有回落跡象，而何時入市投資者則需要關注油價發展，皆因美國通脹問題屬結
構性問題，除了原油高企令市民生活成本上揚，就算撇除油價因素，工業生產用品很大程度都是
類石油副產品，因為在未見油價回落之際，強硬加息似乎成為唯一手段。（ｕｌ）

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