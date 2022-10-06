【國際要聞】北韓今晨再射２枚短程彈道導彈，中美俄舌戰安理會

《經濟通通訊社６日專訊》南韓聯合參謀本部表示，北韓於周四（６日）上午６時至６時

２３分，從平壤三石一帶，向朝鮮半島東部海域發射２枚短程彈道導彈。

這是北韓周二（４日）在慈江道舞坪里地區向東發射疑似為「火星－１２」型中遠程彈道導

彈，並飛越日本後，時隔兩天再次發射彈道導彈。

北韓外務省當天淩晨發布公報稱，美國重新將列根號航母戰鬥群轉移至半島海域，對半島及

周邊地區局勢穩定構成威脅，朝方密切關注相關情況。南韓媒體分析指出，北韓今晨發射導彈就

是針對列根號重返南韓。列根號將於日內參加美日韓聯合軍演。

今次是南韓新總統尹錫悅上任以來，北韓第１０次發射導彈，其中單是過去１２日就發射了

６次彈道導彈。

聯合國安理會於美國時間周三（５日）召開緊急會議，美、英、法等９個成員國在一份聯合

聲明中，譴責北韓發射導彈飛越日本。美方代表托馬斯－格林菲爾德不點名指責中俄助長北韓挑

釁。

中方代表耿爽則要求安理會發揮建設性作用。俄方副代表葉夫斯季格涅耶娃則表示，俄羅斯

反對任何威脅朝鮮半島安全的軍事活動。（ｊｆ）

