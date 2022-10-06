【國際要聞】泰國前警員幼兒中心殺３２人後殺家人再自轟亡

《經濟通通訊社６日專訊》泰國東北部農磨蘭普府一名槍手，周四血洗一間幼兒中心，造成

至少３２人被殺，包括多名兒童。

據報槍手為一名３４歲前警員，因未能通過藥物檢測而被革職，他隨後殺死家人並自轟亡。

（ｊｆ）

