【國際要聞】列根號航母擔任主力，美日韓再度聯演應對北韓導彈

《經濟通通訊社６日專訊》美日韓周四（６日）以美軍列根號航母為主力，在朝鮮半島東部
公海舉行聯合反導演習，反制北韓導彈試射。除列根號外，南韓世宗大王號宙斯盾艦、日本海上
自衛隊金剛級鳥海號宙斯盾艦參加演習。
當日較早前，北韓外交部稱，發射彈道導彈是針對美韓聯合演習，因為這些演習加劇了朝鮮
半島緊張局勢，並指列根號重新部署至朝鮮半島海岸，將對該地區造成安全威脅。（ｊｆ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
|FOCUS06/10/2022
【FOCUS】OPEC+減產攻心計 再證「無永遠的朋友」？
|財經熱話06/10/2022
油組大幅減產油價三連漲 高盛上調預測至110美元 中海油四連升
|財經熱話06/10/2022
《午市前瞻》專家料恒指20天線附近有阻力 體品股宜候低部署
|財經熱話06/10/2022
【坐穩龍頭】比亞迪9月交付量破廿萬輛 超越特斯拉成全球龍頭？
|中國故事06/10/2022
【經濟失速】中國全年GDP保5.5%甚難 機構悲觀預測約3%
|中國故事06/10/2022
【經濟失速】動態清零付代價 中國經濟需重振 外企遷出要力挽
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰