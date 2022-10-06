【國際要聞】列根號航母擔任主力，美日韓再度聯演應對北韓導彈

《經濟通通訊社６日專訊》美日韓周四（６日）以美軍列根號航母為主力，在朝鮮半島東部

公海舉行聯合反導演習，反制北韓導彈試射。除列根號外，南韓世宗大王號宙斯盾艦、日本海上

自衛隊金剛級鳥海號宙斯盾艦參加演習。

當日較早前，北韓外交部稱，發射彈道導彈是針對美韓聯合演習，因為這些演習加劇了朝鮮

半島緊張局勢，並指列根號重新部署至朝鮮半島海岸，將對該地區造成安全威脅。（ｊｆ）

