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06/10/2022 17:41

《台股攻略－黃振宇》市場氣氛逐漸轉好，台股連日反彈

　　《台股攻略》台股今日（６日）保持升勢，台積電持續反彈，電動車概念股及觀光旅遊股亦
同步上揚，加權指數收１３８９２點，升９０點，成交金額為１７５４﹒９３億元（新台幣．下
同），三大法人合計淨買入１２６﹒６億元。
　　電子權值股方面，台積電收４５１元，升１﹒４％；鴻海收１０７﹒５元，升０﹒５％；惟
聯發科收５８７元，跌２％。此外，獲外資看好下半年及明年首季營運收入及調高目標價的台達
電，其股價升３﹒３％；蘋果公司的ｉＰｈｏｎｅ　１４系列鏡頭量產出貨，帶動大立光收入增
加，其股價升超過５％。矽智財ＩＰ類股表現強勢，世芯－ＫＹ及創意均升超過７％。電動車概
念股方面，高力受惠其客戶奪得氫能源大訂單，其股價漲停，收１４０元，創歷史新高，而今日
成交金額更排名第二，僅次於台積電；立凱－ＫＹ漲停，收６９﹒８元，創三個月新高；胡連、
康舒、和泰車及新唐均升２％至４％。觀光股方面，受惠天氣轉涼及溫泉旺季，老爺知股價漲停
，創歷史新高，亞都、富野、山富及五福均升１％至３％。
　　市場預期國安基金將持續進場護盤，預料台股持續反彈，建議投資者可初步分段入市，可留
意走勢較強的電子權值股，以及受惠汽車市場轉型的電動車概念股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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