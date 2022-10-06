《台股攻略－黃振宇》市場氣氛逐漸轉好，台股連日反彈

《台股攻略》台股今日（６日）保持升勢，台積電持續反彈，電動車概念股及觀光旅遊股亦

同步上揚，加權指數收１３８９２點，升９０點，成交金額為１７５４﹒９３億元（新台幣．下

同），三大法人合計淨買入１２６﹒６億元。

電子權值股方面，台積電收４５１元，升１﹒４％；鴻海收１０７﹒５元，升０﹒５％；惟

聯發科收５８７元，跌２％。此外，獲外資看好下半年及明年首季營運收入及調高目標價的台達

電，其股價升３﹒３％；蘋果公司的ｉＰｈｏｎｅ １４系列鏡頭量產出貨，帶動大立光收入增

加，其股價升超過５％。矽智財ＩＰ類股表現強勢，世芯－ＫＹ及創意均升超過７％。電動車概

念股方面，高力受惠其客戶奪得氫能源大訂單，其股價漲停，收１４０元，創歷史新高，而今日

成交金額更排名第二，僅次於台積電；立凱－ＫＹ漲停，收６９﹒８元，創三個月新高；胡連、

康舒、和泰車及新唐均升２％至４％。觀光股方面，受惠天氣轉涼及溫泉旺季，老爺知股價漲停

，創歷史新高，亞都、富野、山富及五福均升１％至３％。

市場預期國安基金將持續進場護盤，預料台股持續反彈，建議投資者可初步分段入市，可留

意走勢較強的電子權值股，以及受惠汽車市場轉型的電動車概念股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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