《窩輪豪情－梁業豪》如何為持有牛證或認購權證圖利作部署？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、能源業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為農

夫山泉（０９６３３）、工商銀行（０１３９８）與建設銀行（００９３９），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

份，則宜首選小鵬汽車（０９８６８）、中國電力（０２３８０）與蔚來（０９８６６）。

昨天（５日）港股大幅急升，不少強勢股都錄得非常顯著的升幅。須提醒大家，若於高位追

買相關牛證或認購權證，風險非常高，特別是相關正股的股價已升抵嚴重超買的水平時。然而，

由於下次入市造好時，我們依然應該選擇強勢股作為相關資產，候低持有牛證或認購權證圖利。

筆者相信，若當前升勢延續，於相關正股呈現０﹒２３６倍或０﹒３８２倍調整幅度時，便屬於

入市良機，但若見港股大市跌勢加劇，便須有準備退至０﹒５倍量度跌幅目標附近等候機會。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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