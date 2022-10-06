  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/10/2022 09:55

《窩輪豪情－梁業豪》如何為持有牛證或認購權證圖利作部署？

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、能源業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為農
夫山泉（０９６３３）、工商銀行（０１３９８）與建設銀行（００９３９），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
份，則宜首選小鵬汽車（０９８６８）、中國電力（０２３８０）與蔚來（０９８６６）。
　　昨天（５日）港股大幅急升，不少強勢股都錄得非常顯著的升幅。須提醒大家，若於高位追
買相關牛證或認購權證，風險非常高，特別是相關正股的股價已升抵嚴重超買的水平時。然而，
由於下次入市造好時，我們依然應該選擇強勢股作為相關資產，候低持有牛證或認購權證圖利。
筆者相信，若當前升勢延續，於相關正股呈現０﹒２３６倍或０﹒３８２倍調整幅度時，便屬於
入市良機，但若見港股大市跌勢加劇，便須有準備退至０﹒５倍量度跌幅目標附近等候機會。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告06/10/2022
【大行炒D乜】富瑞點評地產股　一click就知道
人氣文章開市Good Morning06/10/2022
林家亨：北水回歸後港交所有望再借勢挾上　短線購買力充裕
人氣文章財經熱話06/10/2022
【虛幣世界】美公布就業數據高於預期，加密貨幣走勢平緩
人氣文章財經熱話05/10/2022
比亞迪9月銷售佳兼獲採購合約飆一成　大行唱好瑞信看$400
人氣文章FOCUS05/10/2022
【FOCUS】「雷曼2.0」危言聳聽　新戰略禍福難料
人氣文章財經熱話05/10/2022
英鎊六連升匯控渣打飆逾半成　匯控或出售分拆業務較值博
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金