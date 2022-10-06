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即市新聞

06/10/2022 08:50

【虛幣世界】美公布就業數據高於預期，加密貨幣走勢平緩

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國公布９月份ＡＤＰ就業數據，美國企業在９月份增加了
２０﹒８萬個工作崗位，略高於預期得２０萬個，消息公布後美股輕微略跌，而加密貨幣走勢同
樣平緩，比特幣仍企穩於２００００美元關口，分析相信目前比特幣礦工的生產成本約在
１８０００美元的位置，如果低於這個數則會對礦工造成壓力。
　　德意志銀行分析師Ｂｒｙａｎ　Ｋｅａｎｅ在一份研究報告中告訴投資者，最近幾個月，
Ｂｌｏｃｋ（ＳＱ﹒Ｎ）在連接其三個主要的生態系統，即Ｓｑｕａｒｅ、Ｃａｓｈ　Ａｐｐ和
Ａｆｔｅｒｐａｙ方面不斷取得進展。該分析師認為，最大的機會來自於將Ｃａｓｈ　Ａｐｐ　
Ｐａｙ的接受範圍擴大到更多的商戶，從而創造出另一個廣泛使用的數字錢包，其功能類似於支
付寶或微信。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０２６１﹒０８元（美元．下同），升０﹒５１％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１３６４﹒２２元，升０﹒８９％；艾達幣報
０﹒４３２１元，升０﹒２８％；瑞波幣報０﹒４９３１元，升０﹒８８％。（ｕｌ）
　
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