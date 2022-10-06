《談國論企－黎偉成》社會融資增量８月份穩定向好

《談國論企》中國的社會融資規模增量於２０２２年８月份續現放緩之象，顯然受到上半年

的增量可觀，而呈飽和須作整節，但以商業銀行為主的金融機構對實體經濟發放的人民幣貸款仍

保持增長，委托貸款、未貼現的銀行承兌匯票、企業債券融資淨額等則出現急劇增長，意味社會

融資市場漸次發揮到應有的作用。惟委托貸款、非金屬境內股票融資和政府債券淨融資等，仍有

待提升。



＊委托信貸未貼現銀行承兌匯票增量飆升＊



來自中國人民銀行所發布的《社會融資規模增量統計數據報告》顯示，全國社會融資的總規

模增量於２０２２年８月份僅達２﹒４３萬億元，較上年同期減少５５７１億元或１７﹒９％，

跌幅無疑相對可觀，卻不用過份憂慮，乃因這是在上半年快速增長後的調整，可以接受。特別是

社會融資規模於２０２２年上半年確有迅猛的增長態勢：（１）由１－３月份組成的一季度累計

１２﹒０６萬億元，同比增１７﹒７７％，扭轉２０２１年回落７﹒８８％之態，到（２）４－

６月份的２１萬億元的增幅１８﹒７７％，更進一步略為擴大，為近年相對可觀的增長，由是

（３）下半年的增量有所縮減，是毫不出奇的事情，而７月份的增量７５６１億元減

２８﹒６６％，到８月份所減的１７﹒９％環比已是少減１０﹒３４個百分點，使１－８月份累

計２４﹒７７萬億元的同比增長進一步提升至２３﹒１３％。

此象可解讀之處，為（甲）即使國民經濟於過去大半年受到新冠肺疫在全國多地散發多發的

衝擊，但國家積極主動持續不斷出台多種多樣的財政、貨幣政策措施，促投資帶消費增就業等作

為擴大有效需求的力量，提振各業的發展和投資信心及信心，製造業在２０２２年前８個月的固

定資產投資的同比增長，就保持於１０％的雙位數的良好水平。（乙）社會融資市場若干項目有

較快速發展，所涉的融資略計額度可觀，現時出現相應的調節，是可預期的變異，重要的是此反

映出金融機構積極地發展資本市場。

從兩個方面評釋。表現理想的項目，有（一）對實體經濟發放人民幣貸款，保持穩定增長的

態勢：於２０２２年８月份達１﹒３３萬億元，較上年同期多增６３１億元或４﹒７％，反映出

央行通過多個貨幣政策和相關措施，促以商業銀行為主的金融機構，積極支持經濟社會的更穩定

的復甦。國民經濟增長於２０２２年８月份環比止住７月份略為放緩而全面回升，於國際環境更

趨複雜嚴峻和國內疫情散發多發的不利局面之況底下，算是難得表現。

惹人注目的，當然是（二）委托貸款：於２０２２年８月份的增量達１７５５億元，較

２０２１年同期的１７７億元，大幅增加８﹒９１倍之普。委托貸款由委托人提供合法來源的資

金，而委托業務銀行會根據委托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率代為發放、監督使

用，並協助收回的貸款業務；委托人通常政府部門、企業單位，亦有個人，本屬可靠性和穩定性

相對頗高的融資，政府應該作出支持。

和（三）未貼現的銀行承兌匯票，於２０２２年８月份淨增３４８５億元，同比多增

３３５８億元或２６﹒４４倍。由是企（事）業單位期內的短期貸款和票據融資皆淨減，可見事

出有因也。企業增大利用融資市場謀取資金，屬好事。



＊企債股票融資政府債等項目亦漸見走穩＊



至於其他融資項目，即使增量有所放慢或減少，情況亦比前此要好，如（四）企業債券融資

（Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｂｏｎｄ），於２０２２年８月淨增８６１４億元同比減少９１７８

億元或５１﹒８５％，而２０２０年同達８６１４億元同比減９１７８億元或５１﹒８５％。此

為股份公司而在中國有一部分屬非股份公司發債，通常是依照法定程序發行和約定在一定期限內

還本付息的債券，獲金融機構積極支持特別是非股份公司的企業機構債券融資，有頗不俗的發展

前景。

（五）非金融企業境內股票融資，於２０２２年８月份達１２５１億元，比上年同期減少

２２７億元或１５﹒７８％，上市公司增加在股票市場的融資意欲，顯然較弱，與股市市況和經

濟表現當有密切關係。

（六）政府債券融資，增量淨額於２０２２年８月份達３０４５億元，同比減少６６９３億

元或６８﹒７３％。人行於２０１９年１２月份起將「國債」和「地方政府一般債券」納入社會

融資規模統計，與原有「地方政府專項債券」合併為「政府債券」指標，指標數值為托管機構的

托管面值。

較差勁者，為（七）信托貸款，淨減４７２億元，較２０２１年同期少減８９０億元或

６５﹒３４％，尚可。信托貸款為受托人接受委托人的委托，將委托人存入的資金，按指定的對

象、用途、期限、利率與金額等發放貸款，和負責到期收回貸款本息的一類金融服務，而委托人

在發放貸款的對象、用途等方面有充分的自主權，又可利用信托公司在企業資信和資金管理方面

的優勢，增加資金的安全性，以提高資金使用效率。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

