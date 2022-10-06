《中概異動》小鵬低開４％，隔晚美股挫８％，蔚來、理想齊跌

《經濟通通訊社６日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價跌４﹒１９％，報４３﹒５元，該
股成交約５萬股，涉資２０５萬元；蔚來（０９８６６）跌４﹒９３％，報１２７﹒４元；理想
汽車（０２０１５）跌１﹒７８％，報９３﹒９５元；吉利汽車（００１７５）跌１﹒７４％，
報１１﹒３元。
部分中概股隔晚跟隨美股回調，尤以汽車股回吐較多。小鵬（ＸＰＥＶ）挫８﹒２６％，報
１０﹒９９美元，錄得自上市以來的新低，總市值不足百億美元；蔚來（ＮＩＯ）挫４﹒１２％
；理想（ＬＩ）挫２﹒８５％。
現時，恒生指數報１８１００，升１２點或升０﹒０７％，主板成交１８﹒６７億元。國企
指數報６２３３，升８點或升０﹒１４％。恒生科技指數報３６９４，升９點或升０﹒２５％。
即月期指新報１８０９９，升１６點，低水１點。即月國指期貨報６２４５，升２１點，高
水１１點。即月科指期貨新報３６９４，升１７點，低水１點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小鵬汽車（０９８６８） ４３﹒５元 跌４﹒１９％
蔚來（０９８６６） １２７﹒４元 跌４﹒９３％
理想汽車（０２０１５） ９３﹒９５元 跌１﹒７８％
吉利汽車（００１７５） １１﹒３元 跌１﹒７４％
比亞迪（０１２１１） ２０９﹒６元 跌０﹒１％
廣汽集團（０２２３８） ５﹒７８元 無升跌
長汽（０２３３３） ９﹒１６元 跌０﹒２２％
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（ｅｒ）
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