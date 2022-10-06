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06/10/2022 09:24

《中概異動》小鵬低開４％，隔晚美股挫８％，蔚來、理想齊跌

　　《經濟通通訊社６日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價跌４﹒１９％，報４３﹒５元，該
股成交約５萬股，涉資２０５萬元；蔚來（０９８６６）跌４﹒９３％，報１２７﹒４元；理想
汽車（０２０１５）跌１﹒７８％，報９３﹒９５元；吉利汽車（００１７５）跌１﹒７４％，
報１１﹒３元。
　　部分中概股隔晚跟隨美股回調，尤以汽車股回吐較多。小鵬（ＸＰＥＶ）挫８﹒２６％，報
１０﹒９９美元，錄得自上市以來的新低，總市值不足百億美元；蔚來（ＮＩＯ）挫４﹒１２％
；理想（ＬＩ）挫２﹒８５％。
　　現時，恒生指數報１８１００，升１２點或升０﹒０７％，主板成交１８﹒６７億元。國企
指數報６２３３，升８點或升０﹒１４％。恒生科技指數報３６９４，升９點或升０﹒２５％。
　　即月期指新報１８０９９，升１６點，低水１點。即月國指期貨報６２４５，升２１點，高
水１１點。即月科指期貨新報３６９４，升１７點，低水１點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　　４３﹒５元　跌４﹒１９％
　　蔚來（０９８６６）　　　１２７﹒４元　跌４﹒９３％
　　理想汽車（０２０１５）　９３﹒９５元　跌１﹒７８％
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒３元　跌１﹒７４％
　　比亞迪（０１２１１）　　２０９﹒６元　　跌０﹒１％
　　廣汽集團（０２２３８）　　５﹒７８元　　　　無升跌
　　長汽（０２３３３）　　　　９﹒１６元　跌０﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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