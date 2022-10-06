《午市前瞻》專家料恒指２０天線附近有阻力，體品股宜候低部署

《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數半日收報１８０１０，跌７７點或０﹒４３％，主板成

交３４０﹒７４億元。恒生中國企業指數報６１８１，跌４２點或０﹒６９％。恒生科技指數報

３６５１，跌３３點或０﹒９１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及友邦

保險（０１２９９）；騰訊控股收報２７７﹒８元，跌１﹒２元或０﹒４３％，成交１１﹒４億

元；阿里巴巴－ＳＷ收報８３﹒６元，跌０﹒６元或０﹒７１％，成交１０﹒９５億元；友邦保

險收報７０﹒２５元，升０﹒０５元或０﹒０７％，成交７﹒７４億元。國指三大成交股份依次

為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及京東集團－ＳＷ（０９６１８）；京東集團－ＳＷ收報

２０７﹒４元，跌５﹒６元或２﹒６３％，成交６億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿

里巴巴－ＳＷ及京東集團－ＳＷ。



＊李偉傑：本周宜留意美國就業數據＊



重陽節假日後的首個交易日，恒指大升１００８點，惟今早略為回軟。華盛證券經紀部董事

李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今天美國將公布首次申領及連續申領失業救濟金人數，而周五

則公布９月非農就業數據，相信會影響聯儲局未來的加息取態。他估計，市場正觀望該兩項重要

就業數據，部署上較審慎，以致今日港股早段未能延續上日升勢。他認為，若果該兩項數據較市

場預期為差，將緩和市場對鷹派加息的不安情緒，對港股有一定幫助。

他預期，港股短線反彈阻力會在１８２００至１８４００，要突破２０天線，需視乎資金會

不會回流港股，以及ＲＳＩ等技術指標能否轉強。



＊安踏待回至８０元吸納＊



已停辦兩年的北京馬拉松周一（３日）宣布，今年將於１１月６日恢復舉行。體育用品股上

日升幅顯著，安踏（０２０２０）、李寧（０２３３１）漲１０％；申洲（０２３１３）更漲近

１４％。

李偉傑表示，恒指自５月開始大幅回調，雖然體品股表現優於大市，但目前市況未完全轉強

，恒指尚未見底，體品股仍有可能受到拖累。他續指，北京馬拉松及世界盃等體育盛事均在１１

月舉行，現時未見資金大舉買入體品股，反映市場提前炒作的意欲不大。他建議投資者待今個月

市況較振盪的時間過去，在１１月再部署體品股。

李偉傑指，安踏一年前已實行變革，毛利及掌握客戶數據的情況有望改善，基本面正轉強，

市盈率亦較同行的李寧低，可作中長線部署，買入價８０元，目標９５至９８元。此外，他提到

李寧的品牌效應較強，但公司估值偏高，現階段資金吸納體品股的動力不強，建議投資者待股價

回至５０至５５元吸納，中長線目標８０元。（ｅｒ）

