《美元走勢－羅明立》英鎊不容易重上１﹒１５阻力

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４４﹒５８ １４４﹒７０ １４４﹒３８

歐元╱美元 ０﹒９８９６ ０﹒９９２６ ０﹒９８９３

英鎊╱美元 １﹒１３２５ １﹒１３８３ １﹒１３１３

美元╱瑞郎 ０﹒９８００ ０﹒９８２２ ０﹒９７８８

美元╱港元 ７﹒８４９５ ７﹒８４９９ ７﹒８４８６

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《美元走勢》美國９月ＡＤＰ就業人數增加至２０﹒８萬，好過預期，反映貨幣政策緊縮並

未影響到勞動市場；同期ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ由５６﹒９降至５６﹒７，但好過預期。三藩市

聯邦儲備銀行主席戴利表示通脹仍然存在問題，需要通過進一步加息來穩定物價，強調將繼續提

高利率。官方態度仍然強硬。

英國首相卓慧思在黨內會議上談到取消對高收入人士的減稅計畫時指，減稅是正確的做法，

有助英國應對全球經濟危機，同時會向外界表明英國對商業開放，強調會與財相落實減稅計劃。

英鎊升近１﹒１５後大幅回落２００點。當地經濟疲弱，新政府支持度不高，英鎊不容易重上

１﹒１５阻力，即市阻力在１﹒１３８０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 ０﹒９９２５ ０﹒９８３０ ０﹒９９６５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒１３６５ １﹒１２５０ １﹒１４００

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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