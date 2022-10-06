  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/10/2022 11:05

【地皮截標】市建局榮光街╱崇安街項目暫收３標書，鷹君英皇入標

　　《經濟通通訊社６日專訊》市建局土瓜灣榮光街╱崇安街發展項目今日中午截標。截至早上
１１時，暫收３份標書，包括鷹君（０００４１）；獨資參與為英皇國際（００１６３）及１家
不知名發展商。
　　英皇集團國際物業經理蔡宏基表示，地皮發展規模適中，將發展為中小型單位，而所建成單
位享海景景觀。他又稱，估價已考慮加息等不穩定因素，但認為市區地皮具剛性需求、屯馬線沿
線以及土瓜灣社區發展成熟，因而入標。
　　該地皮位於土瓜灣銀漢街４４－５４Ａ號（雙數）及榮光街７２－１１８號（雙數），約
３００個業權。地盤面積約３﹒１萬方呎，市場估值約２６﹒５－３６﹒２億元。市建局預計，
於８－１０年後完成重建後，可提供最高總樓面面積約２７﹒９萬方呎，及約５６０個中小型住
宅單位，基座商業及零售平台層則提供約４﹒６萬平方呎，並在將九龍城土瓜灣以「小區發展」
模式，發展展涵蓋本項目在內合共８個項目。
　　項目於上月接獲３１份發展意向書，包括帝國、建灝、鷹君、中海外（００６８８）、遠展
（０００３５）、恒地（０００１２）、華懋、英皇國際、招商局置地（００９７８）、泛海
（００１２９）、資本策略（００４９７）等。（ｒｈ）
　
　

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話06/10/2022
《午市前瞻》專家料恒指20天線附近有阻力 體品股宜候低部署
人氣文章財經熱話06/10/2022
【坐穩龍頭】比亞迪9月交付量破廿萬輛　超越特斯拉成全球龍頭？
人氣文章中國故事06/10/2022
【經濟失速】中國全年GDP保5.5%甚難 機構悲觀預測約3%
人氣文章中國故事06/10/2022
【經濟失速】動態清零付代價 中國經濟需重振 外企遷出要力挽
人氣文章大行報告06/10/2022
【大行炒D乜】富瑞點評地產股　一click就知道
人氣文章開市Good Morning06/10/2022
林家亨：北水回歸後港交所有望再借勢挾上　短線購買力充裕
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金