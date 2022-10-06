【地皮截標】市建局榮光街╱崇安街項目暫收３標書，鷹君英皇入標

《經濟通通訊社６日專訊》市建局土瓜灣榮光街╱崇安街發展項目今日中午截標。截至早上

１１時，暫收３份標書，包括鷹君（０００４１）；獨資參與為英皇國際（００１６３）及１家

不知名發展商。

英皇集團國際物業經理蔡宏基表示，地皮發展規模適中，將發展為中小型單位，而所建成單

位享海景景觀。他又稱，估價已考慮加息等不穩定因素，但認為市區地皮具剛性需求、屯馬線沿

線以及土瓜灣社區發展成熟，因而入標。

該地皮位於土瓜灣銀漢街４４－５４Ａ號（雙數）及榮光街７２－１１８號（雙數），約

３００個業權。地盤面積約３﹒１萬方呎，市場估值約２６﹒５－３６﹒２億元。市建局預計，

於８－１０年後完成重建後，可提供最高總樓面面積約２７﹒９萬方呎，及約５６０個中小型住

宅單位，基座商業及零售平台層則提供約４﹒６萬平方呎，並在將九龍城土瓜灣以「小區發展」

模式，發展展涵蓋本項目在內合共８個項目。

項目於上月接獲３１份發展意向書，包括帝國、建灝、鷹君、中海外（００６８８）、遠展

（０００３５）、恒地（０００１２）、華懋、英皇國際、招商局置地（００９７８）、泛海

（００１２９）、資本策略（００４９７）等。（ｒｈ）





