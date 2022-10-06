《強積金》投資基金公會倡檢討強積金框架，擴闊可投資資產類別

《經濟通通訊社６日專訊》香港投資基金公會建議全面檢討強積金投資框架，統籌整體的發

展以更有效銜接「累積期」與「提取期」，匯集各類「提取期」的產品。公會認為在結構上應該

作出更全面的優化，以確保制度可以更加配合人口結構的變化，符合成員的長期利益。

公會提出的主要建議包括，放寬「累積」與「提取期」的投資限制，容許強積金基金投資於

更多資產類別，包括高收益債券、基建╱實物資產、私募股權╱創業基金、基建及商品等不同資

產類別；為「提取期」所提供的產品另行制訂一套指引╱規定，以更符合強積金成員在「提取期

」的需要；容許彈性設立只向６５歲以上人士提供的特定「提取期」成份基金。

公會退休金委員會副主席曹偉邦表示，若基金經理可靈活投資更多資產類別，可令整體基金

的風險下降，強調增加可投資類別並非等於該基金大比例投資某類資產，而是為基金增添更多不

同元素，認為更闊的資產類別對投資者而言是好事；而基金經理亦會適當地調整投資組合，以確

保基金的手續費會在預算以內。

公會行政總裁黃王慈明指出，雖然坊間存在聲稱可派息的強積金投資基金，但在現行法例下

相關的派息只是透過特別的行政安排來實現，派息所得款項理應全數用於重新投入在相關基金中

，因此建議當局可調整「提取期」的投資框架，容許「提取期」成份基金可類似零售市場上的派

息基金般，６５歲以上的投資者可恒常收取現金利息，其餘資金可繼續滾存增值保值。曹偉邦補

充指，坊間對派息基金或自製派息組合的興趣頗大，認為放寬「提取期」成份基金投資規定，對

基金公司和投資者均有利。



＊倡將可扣稅自願性供款及年金扣稅上限提高至１０萬元＊



公會又建議，「積金易」平台可以為６５歲人士並留在強積金計劃內的退休人士提供一個很

好的平台去實時轉換基金、取得基金詳細資料及整合戶口；將「可扣稅強積金自願性供款」及「

合資格延期年金保費」的扣稅優惠分開，而非兩者共用６萬元的扣稅額，建議將這兩項扣稅上限

各自提高至１０萬元，與子女、教育及居所貸款利息等免稅額看齊。（ａｃ）

