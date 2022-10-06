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06/10/2022 15:39

渣打：恒指今年或上試１９０００點，難突破二萬點

　　《經濟通通訊社６日專訊》渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，預期恒指範圍今年將於
１６２５０至１９０００點上落，惟難以突破２００００點水平，強調恒指風險來自盈利而非估
值，技術上來看，現時其市盈率約９倍，屬歷史上的低水平，市盈率萎縮空間不大，但盈利有較
大的下行空間，港股催化劑為何時與內地通關等。
　　他指出，在美聯儲有望在年底前加息１２５基點，明年最少加息２５個基點的預期下，港息
難以不跟隨進一步向上，樓貸按揭利率亦有機會向上，本地最優惠利率亦有上行風險，若以房地
產作為股票投資較謹慎，除了利率不利於房屋需求，房屋供應繼續增加等因素，對香港樓價或主
力投資於香港樓市的上市公司或會有比較負面的影響。
　　他稱，隨著美國加息及美聯儲持鷹派態度，美元強勢有餘未盡，未來３個月料上試１１７水
平，料美元兌人民幣未來３個月或達７﹒２１水平，而英鎊兌美元未來３個月或達１﹒０５水平

　　他又提及，黃金面臨利率上升的阻力，但也提供了潛在的投資組合益處，相較其他避險貨幣
，黃金提供更好的風險調整後回報，未來３個月目標價為每盎司１６５０美元，未來１２個月目
標價為每盎司１７６５美元。（ｂｎ）
　
　

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