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即市新聞

06/10/2022 17:44

【新冠肺炎】多個流動採樣站常規化，為特定高風險人士設綠色通道

　　《經濟通通訊社６日專訊》香港政府公布，即日起陸續落實一系列提升社區檢測服務的措施
，進一步便利市民接受核酸檢測，包括將多個流動採樣站常規化為社區檢測中心及社區檢測站。
連同現有的１９個社區檢測中心及明日（７日）起在北角汽車渡海輪碼頭遊樂場新增的社區檢測
站，常規化後，合共８５個社區檢測中心╱檢測站會組成社區檢測網絡，覆蓋全港１８區及大部
分港鐵站鄰近範圍。粗略估算，約七成人口由居所步行最多１５分鐘（約一公里範圍內）即可到
達社區檢測中心╱檢測站。
　　同時，當局會延長並劃一社區檢測中心和社區檢測站的服務時間。
　　由１０月下旬起，全部８５個社區檢測中心╱檢測站將提供兩級制的自費檢測服務，讓市民
以更相宜的價格享用更快捷的核酸檢測服務作一般社區或私人用途（例如出行或工作證明）。確
實推行日期容後公布：（１）「標準自費服務」：若檢測結果為陰性，巿民會在採樣２４小時內
收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費上限為１５０元；（２）「特快自費服務」：
若檢測結果為陰性，巿民會在採樣１２小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費
上限為２４０元。
　　另外，港府會為特定高風險人士（如安老院╱護養院員工）於社區檢測中心╱檢測站設立「
綠色通道」，減少他們現場輪候的時間。由１１月起，「願檢盡檢」人士必須使用「檢測登記碼
」，方可接受免費檢測。（ｃｌ）

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