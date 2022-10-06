【內房困局】傳旭輝控股尋求延期支付１０月５日到期貸款利息

《經濟通通訊社６日專訊》外電引述知情人士透露，旭輝控股（００８８４）正在與一個銀

團進

行磋商，以延期支付原定於１０月５日到期的一筆離岸貸款利息。

知情人士稱，公司尋求將付款時間推遲到１０月底，惟未透露利息款的明確數額，但稱其為

２０１９年訂立的港元和美元雙幣貸款的一筆定期利息，該貸款定於２０２３年到期。

據彭博數據顯示，旭輝控股有相同特徵的貸款總額相當於約４﹒６７億美元。（ｂｉ）

