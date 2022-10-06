【新冠肺炎】大灣區發展專員袁民忠快測陽性，正接受隔離

《經濟通通訊社６日專訊》政制及內地事務局發言人今日表示，粵港澳大灣區發展專員袁民

忠快測呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

政府及內地事務局發言人指，袁民忠最近一次上班是上周五（３０日），工作時有戴口罩及

遵守防疫措施，包括每日快測，他最近沒有外遊。局方已清潔及消毒相關辦公室，並會繼續嚴格

執行各項防疫措施。（ｈｙ）

