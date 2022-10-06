《小傳日記》牛熊雙殺乏方向，吉利雙底可博上！

《小傳日記》尋日恒指大升過千點之後，今日謝哂！其實都預咗啦。第一，今個星期冇北水

，部分炒家可以為所欲為，Ａ股休市，港股當然乘機跟美股挾上；其次，我相信重陽節期前，冇

幾多投資者會開好倉過周末，而且恒指插穿萬七點，牛證重貨區被秒殺，跟手又有大量熊證集中

喺１７５００點，結果尋日爆升過千點，情況應該同今年３月１５同１６日極之相似，出現牛熊

極速雙殺局面！

尋日美股微跌，港股好友食得飽得滯要抖下，淡友都要回下氣，剩低呢兩日應該都係吽下吽

下，準備迎接下周一Ａ股回歸！依家咁嘅局勢，學前輩話齋：應該只會有波動，冇升跌幅。以為

醫藥股唔受經濟周期影響咩，藥明生物（０２２６９）都由７月頭嘅反彈高位８７銀，跌到９月

下旬嘅４５﹒７銀，唔見四成七！舊年開始嘅市場整改，只有汽車業冇乜受到影響。

不過，股神減持比亞迪（０１２１１）消息終於喺８月下旬得到證實，數量係１３３萬Ｈ股

，結果呢隻「車神」亦喺８月３１日裂口急跌，成個９月基本上都喺係２２０銀橫行，９月尾隊

多一嘢之後反彈，９日ＲＳＩ出現底背馳，但由於股神係喺８月２４日減持，當日比亞迪低位係

２５７銀，距離現價有５０零銀上升空間，估計短期喺２００至２５０銀上落。買比亞迪有股神

壓頂，不如諗下吉利（００１７５）好過。

以市值計，吉利係車股之中排第四，８月份汽車銷售理想，股價星期一見過１０﹒５銀，同

３月份低位９﹒７９銀相差唔夠１蚊，技術上有望形成大雙底反彈，上望２０銀先有阻力。眾多

大行對吉利睇法都係買入或增持，目標價介乎１５至２５銀，現價１１個零絕對值博，穿

９﹒７９銀底止蝕都唔會好傷。



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

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