《投資原理－陳榮達》短線部署中資電信股，科企明年或有不錯回報

《投資原理》美國本周初公布的工廠訂單增長陷入停滯，製造業就業指數亦同時大幅回落，

市場對加息預期有所降溫。不過，隨著油組計劃進一步減產，歐美對俄羅斯的新一輪制裁接踵而

來，繼而支撐油價表現，通脹壓力仍然高企，預計美國聯儲局於短期內不太可能放慢加息步伐，

料第四季環球股市仍會較為波動，投資者宜將目光放在明年上半年，短期內應部署防守性較高的

電信板塊，亦可逐步部署科技及高端消費板塊。



＊油組減產恐令油價難維持在低水平＊



美國本周一（３日）所公布的製造業數據表現遜色，ＩＳＭ製造業就業指數僅４８﹒７，遠

低於預期的５３，製造業ＰＭＩ為５０﹒９，亦差過預期的５２﹒２，創２８個月新低。同時，

聯儲局正實施歷史上最急促的貨幣緊縮政策，難以精準做到經濟軟著陸，經濟陷入衰退的機率正

逐漸增加。商品價格作為驅動通脹的重要因素，隨著俄烏衝突持續升溫，俄羅斯更準備動用逾廿

萬軍力收復在烏克蘭的失地，只會令糧食及油氣價格居高不下。另外，石油輸出國組織及其盟友

同意將每日產量減少超過２００萬桶，為２０２０年以來最大規模的減產，進一步支撐油價表現

。

更重要的是，歐洲將從今年１２月起禁止俄羅斯經海路出口石油，預計會有更多國家趕在禁

令實施前，大舉採購俄國原油，油價短期內上升的機會較大。此外，俄羅斯出口至歐洲的原油有

超過九成是經由海上運輸，禁令實施後只會令全球原油市場供應嚴重不足，即使全球經濟放緩削

弱石油需求，抵銷油價部分漲幅，卻令油組有更多理由再次減產，無法讓油價維持在低位水平，

意味通脹需要更長時間才能回落。隨之而來的恐怕是聯儲局更頻繁的鷹派言論，加劇市場對未來

加息的恐慌，令環球股市更加波動。



＊中港股市再急跌的空間不大＊



市場目前預料聯儲局在今年餘下的兩次議息會議上合共加息１﹒２５厘，聯邦基金利率將升

至４﹒５厘，美國陷入衰退的機率不低，並拖累中國經濟復甦。不過，中國可以透過放寬防疫措

施支持經濟，亦同時有能力出台更多寬鬆政策，為市場帶來信心。縱使目前中港股市仍有下行風

險，但港股已處於１０年低位，市盈率更跌至不足７倍的水平，盈利預期已充分調整，在寬鬆憧

憬下，尤其是二十大後可能會有一系列提振措施出台，相信大跌的機會較少。

雖然下行空間有限，但環球氣氛未完全改善，目前仍欠缺催化劑，股市再次大升的機會不大

。投資策略方面，短期應以防守性較高的板塊為主，例如，中資電信股，該行業股息率高達

９﹒１５厘，行業龍頭今年的中期息更按年大升３５％，另一間更打破傳統首度派發中期息。兩

者股價表現亦相當理想，首三季累漲約兩成。另外，隨著美國今年已大手加息，預料明年會放慢

甚至停止加息，可逐步趁低吸納科網及高端消費等增長板塊，明年或有不錯的回報。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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