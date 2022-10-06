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即市新聞

06/10/2022 16:34

《投資原理－陳榮達》短線部署中資電信股，科企明年或有不錯回報

　　《投資原理》美國本周初公布的工廠訂單增長陷入停滯，製造業就業指數亦同時大幅回落，
市場對加息預期有所降溫。不過，隨著油組計劃進一步減產，歐美對俄羅斯的新一輪制裁接踵而
來，繼而支撐油價表現，通脹壓力仍然高企，預計美國聯儲局於短期內不太可能放慢加息步伐，
料第四季環球股市仍會較為波動，投資者宜將目光放在明年上半年，短期內應部署防守性較高的
電信板塊，亦可逐步部署科技及高端消費板塊。
　
＊油組減產恐令油價難維持在低水平＊
　
　　美國本周一（３日）所公布的製造業數據表現遜色，ＩＳＭ製造業就業指數僅４８﹒７，遠
低於預期的５３，製造業ＰＭＩ為５０﹒９，亦差過預期的５２﹒２，創２８個月新低。同時，
聯儲局正實施歷史上最急促的貨幣緊縮政策，難以精準做到經濟軟著陸，經濟陷入衰退的機率正
逐漸增加。商品價格作為驅動通脹的重要因素，隨著俄烏衝突持續升溫，俄羅斯更準備動用逾廿
萬軍力收復在烏克蘭的失地，只會令糧食及油氣價格居高不下。另外，石油輸出國組織及其盟友
同意將每日產量減少超過２００萬桶，為２０２０年以來最大規模的減產，進一步支撐油價表現

　　更重要的是，歐洲將從今年１２月起禁止俄羅斯經海路出口石油，預計會有更多國家趕在禁
令實施前，大舉採購俄國原油，油價短期內上升的機會較大。此外，俄羅斯出口至歐洲的原油有
超過九成是經由海上運輸，禁令實施後只會令全球原油市場供應嚴重不足，即使全球經濟放緩削
弱石油需求，抵銷油價部分漲幅，卻令油組有更多理由再次減產，無法讓油價維持在低位水平，
意味通脹需要更長時間才能回落。隨之而來的恐怕是聯儲局更頻繁的鷹派言論，加劇市場對未來
加息的恐慌，令環球股市更加波動。
　
＊中港股市再急跌的空間不大＊
　
　　市場目前預料聯儲局在今年餘下的兩次議息會議上合共加息１﹒２５厘，聯邦基金利率將升
至４﹒５厘，美國陷入衰退的機率不低，並拖累中國經濟復甦。不過，中國可以透過放寬防疫措
施支持經濟，亦同時有能力出台更多寬鬆政策，為市場帶來信心。縱使目前中港股市仍有下行風
險，但港股已處於１０年低位，市盈率更跌至不足７倍的水平，盈利預期已充分調整，在寬鬆憧
憬下，尤其是二十大後可能會有一系列提振措施出台，相信大跌的機會較少。
　　雖然下行空間有限，但環球氣氛未完全改善，目前仍欠缺催化劑，股市再次大升的機會不大
。投資策略方面，短期應以防守性較高的板塊為主，例如，中資電信股，該行業股息率高達
９﹒１５厘，行業龍頭今年的中期息更按年大升３５％，另一間更打破傳統首度派發中期息。兩
者股價表現亦相當理想，首三季累漲約兩成。另外，隨著美國今年已大手加息，預料明年會放慢
甚至停止加息，可逐步趁低吸納科網及高端消費等增長板塊，明年或有不錯的回報。
《惠理基金董事總經理香港零售業務主管　陳榮達》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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