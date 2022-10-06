《宏觀銓局－馬桂銓》波動加劇

《宏觀銓局》自上期刊出後，市場波動明顯加劇。用於衡量美國標準普爾５００指數波幅的

芝加哥波動指數（ＶＩＸ），從９月９日的２３點上升至９月３０日的３２點，升幅達３８％；

標普指數同期則下跌１３％。不過不只是美股，環球股市也一同下挫，例如歐洲

ＳＴＯＸＸ６００指數下跌８％、ＭＳＣＩ亞太地區（日本除外）指數下跌１０％，香港恒生指

數更急挫１１％。市場認為，投資者預計美國聯儲局將會繼續加息，而加息幅度會高於此前預期

，導致股市下跌。目前市場預計，到今年年底息口會升至４﹒２５厘；而在三個月前（即６月尾

），當時預計不過是３﹒２５厘。本欄過去曾提及過，加息每每會降低股票價值，導致股價下跌

。有經濟師預計，如通脹居高不下，聯儲局或會進一步加強加息力度。

然而並非所有資產都往下走，至少此時不是。例如港元，相對於其他主要貨幣如人民幣、英

鎊、歐元以及日圓，便有強勢表現。港人到外地花費，自然更加划算。港元升值的主要原因，當

然是和美元掛鈎。美匯指數從年初已經上升超過１６％，單是９月份已經升了３％。隨著香港逐

步放寬檢疫要求，出外旅遊變得更加吸引。事實上，筆者便將放幾個星期假，往溫哥華及東京旅

遊，筆者已有好幾年沒有到溫哥華拜祭亡妻了。另外有消息指，特區政府將會舉辦環球金融領袖

高峰會，據報將會有來自超過１００間國際金融機構例如銀行、證券行、私募基金及資本投資公

司、共超過２００位代表出席，當中更包括來自大摩、黑石、瑞銀以及高盛等大行領袖。筆者期

望這項盛事將標示香港對海外來客重新開放。

筆者並非外匯專家，不過參考過幾份試圖解釋美元走強的研究報告，發現其中有兩個理由較

有說服力。首先是息差：美國今年至今已經把息口從０％上調至超過３％，但日本央行卻一直沒

有加息，令這兩大經濟體的利率差距逐漸擴大。在所有條件相同的情況下，資金流入美元以賺取

更高利息，乃自然不過。年初至今，日圓兌美元已經貶值超過２５％。迫使日本政府開始「出手

」干預外匯市場，期望減慢日圓貶值的速度。

第二個理由是避險。隨著美國加快加息步伐，全球眾多資產類別備受壓力。因此，美國投資

者傾向把資金放在美元資產，以減低投資風險，尤其是匯率風險。舉例說，今年假如投資於日本

的資產，理論上最少要賺２５％方不會蝕本。問題是，在牛市時期要賺取２５％也不容易，更遑

論在今日這個充滿挑戰的市場。

在未來幾個月，聯儲局會積極加息，市場將持續波動。從地區來看，基於穩健的基本因素，

筆者仍然偏愛美國市場多於其他國家。在資產配置方面，筆者會維持審慎，不會和聯儲局對著幹

。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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