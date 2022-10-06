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即市新聞

06/10/2022 10:24

《宏觀銓局－馬桂銓》波動加劇

　　《宏觀銓局》自上期刊出後，市場波動明顯加劇。用於衡量美國標準普爾５００指數波幅的
芝加哥波動指數（ＶＩＸ），從９月９日的２３點上升至９月３０日的３２點，升幅達３８％；
標普指數同期則下跌１３％。不過不只是美股，環球股市也一同下挫，例如歐洲
ＳＴＯＸＸ６００指數下跌８％、ＭＳＣＩ亞太地區（日本除外）指數下跌１０％，香港恒生指
數更急挫１１％。市場認為，投資者預計美國聯儲局將會繼續加息，而加息幅度會高於此前預期
，導致股市下跌。目前市場預計，到今年年底息口會升至４﹒２５厘；而在三個月前（即６月尾
），當時預計不過是３﹒２５厘。本欄過去曾提及過，加息每每會降低股票價值，導致股價下跌
。有經濟師預計，如通脹居高不下，聯儲局或會進一步加強加息力度。
　　然而並非所有資產都往下走，至少此時不是。例如港元，相對於其他主要貨幣如人民幣、英
鎊、歐元以及日圓，便有強勢表現。港人到外地花費，自然更加划算。港元升值的主要原因，當
然是和美元掛鈎。美匯指數從年初已經上升超過１６％，單是９月份已經升了３％。隨著香港逐
步放寬檢疫要求，出外旅遊變得更加吸引。事實上，筆者便將放幾個星期假，往溫哥華及東京旅
遊，筆者已有好幾年沒有到溫哥華拜祭亡妻了。另外有消息指，特區政府將會舉辦環球金融領袖
高峰會，據報將會有來自超過１００間國際金融機構例如銀行、證券行、私募基金及資本投資公
司、共超過２００位代表出席，當中更包括來自大摩、黑石、瑞銀以及高盛等大行領袖。筆者期
望這項盛事將標示香港對海外來客重新開放。
　　筆者並非外匯專家，不過參考過幾份試圖解釋美元走強的研究報告，發現其中有兩個理由較
有說服力。首先是息差：美國今年至今已經把息口從０％上調至超過３％，但日本央行卻一直沒
有加息，令這兩大經濟體的利率差距逐漸擴大。在所有條件相同的情況下，資金流入美元以賺取
更高利息，乃自然不過。年初至今，日圓兌美元已經貶值超過２５％。迫使日本政府開始「出手
」干預外匯市場，期望減慢日圓貶值的速度。
　　第二個理由是避險。隨著美國加快加息步伐，全球眾多資產類別備受壓力。因此，美國投資
者傾向把資金放在美元資產，以減低投資風險，尤其是匯率風險。舉例說，今年假如投資於日本
的資產，理論上最少要賺２５％方不會蝕本。問題是，在牛市時期要賺取２５％也不容易，更遑
論在今日這個充滿挑戰的市場。
　　在未來幾個月，聯儲局會積極加息，市場將持續波動。從地區來看，基於穩健的基本因素，
筆者仍然偏愛美國市場多於其他國家。在資產配置方面，筆者會維持審慎，不會和聯儲局對著幹
。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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