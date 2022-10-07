《缸邊麗評－熊麗萍》大市反彈非轉勢，險企前景視乎疫情

《缸邊麗評》恒指在第三季共失掉４６３６點，跌幅達２１％，勉強守在１７０００點關口

，踏入１０月份首個交易日的表現，進一步影響入市信心，恒指一度跌穿１７０００點水平，窒

礙投資者入市動作，假後回升１０００點或令大家覺得錯過撈底機會，但筆者並不認同，港股急

跌後出現反彈實屬正常，拖低今次歐美股市，並延伸至港股及其他市場的因素未有改變，新的利

好因素亦未出現，大市技術反彈而非轉勢。現階段入市繼續慎，更不宜高追，撈底也可等待一個

較佳的入市位。



筆者近日亦收到不少詢問內險股是否可以撈底，其實，由於銀保監過去一年多仍為保險產品

改革，在缺乏有吸引力產品及更多新產品作選擇之下，險企的保費收入下降是意料中事，加上投

資市場欠佳，內險另一主要收入－－投資收益亦拖低險企盈利表現，這解釋了內險股股價由去年

初一直下跌，股價腰斬一半。



平安保險（０２３１８）股價由高位下跌５５％，除了受業內保險產品改革影響之外，旗下

投資內地房地產華夏幸福的虧損，更是拖累其股價的另一主因，但集團去年為華夏幸福資產減值

４３２億元，未來業績表現也回歸至核心的保險業務，集團今年上半年營運盈利為８５３﹒４億

元，較去年同期增長４﹒３％，其中壽險及健康險業務佔總營運利潤的６８％（期內營運利潤

５８３﹒９８億元，較去年同期增長１８％），其次為銀行及產險業務，分別佔１５％及

９﹒８％，這亦是集團是內險企業中較多元化的公司。而銀行業務在今年上半年的不良貸款率已

保持在１﹒０２％的穩定水平，淨利潤增長２５﹒６％，至２２０﹒８億元，集團整體純利為

６０２﹒７３億元，較去年上半年增長３﹒９％。



集團業務前景主要仍視乎疫情控制情況及保險產品吸引力，無可否認，疫情影響代理人的銷

售成績，亦減低客戶對買入長期保障型產品的興趣，這可從上半年壽險及健康險新業務價值較去

年同期減少３０﹒６％（降至１６４﹒３４億元），及其新業務價值率降至３６﹒７％中反映出

來。



以內地經濟不斷轉型，新經濟平台發展及鼓勵個人創新創業，保險企仍將面對代理人招聘的

問題，如何利用互聯網平台增加銷售成績及減低成本，將是關鍵。集團在金融科技發展的方向應

可增加銷售效益及為產品提供附加值（例如：保險＋居家養老等），投資者可留意集團在這些改

革的成績，並靜待市場回穩的入市機會。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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