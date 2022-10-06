《投資心得－潘鐵珊》招商局商業房託財務穩健，可候低吸納

《投資心得》恒指今年第三季已累計下跌逾２１％或４５９６點，市場關注二十大開會後疫

情措施及經濟推動大方向，屆時有望減少觀望及不明朗因素，信心回復，恒指或迎來反彈。當中

，招商局商業房託（０１５０３）業務往績穩健，具有分紅特點，較其他板塊有較大的盈利及收

息確定性，且美聯儲加息已至中後期，集團短期超跌對長期投資者的吸引力正在增強。



＊專注大灣區具增長潛力，貸款大多不受加息影響＊



與其他房託相比，招商局商業房託基金專注於粵港澳大灣區及北京和上海等一線核心城市，

目前其資產聚焦深圳區域，具長期增長潛力，估值明顯較吸引。集團的投資組合由位於深圳蛇口

的新時代廣場、數碼大厦、科技大厦、科技大厦二期、花園城五處物業組成，所有物業均具有便

捷的公共交通網絡，當中疫情雖對商場會有較大影響，但仍照常營業。今年中，招商房託完成收

購北京國貿區分布於５幢寫字樓的多個商業單位，於今年３月底出租率為６６﹒４％，經濟復常

後，優質物業始終可吸引更多優質租戶和令租金可穩步上升，加上項目大約１％的低息融資收購

，應可提高今後每單位基金的分紅。

財務管理安排方面，集團早著先機，目前六成以上的貸款是固定利率，不受香港金管局加息

影響，總體資金成本可控。另一方面，招商房託也在優化貸款幣種，減少匯兌損失的發生。現時

美國國內多個經濟數據已出現超預期回落，明年發生衰退的可能性大增，強勢美元兌人民幣的格

局或在明年發生逆轉。融資替換方面，招商局商業房託已收到多達３９億人民幣的意向函，足以

覆蓋現有的融資借款，財務穩健。



＊現價息率高達１４﹒３５厘，ＲＳＩ已見回升趨勢＊



以周三（５日）收市價計，招商局商業房託息率高達１４﹒３５厘。走勢上，大市拖累下，

該股自９月中股價出現較明顯的調整，由一個月高位２﹒４７元跌至本周三收市價１﹒７７元，

跌幅近２８％，但ＲＳＩ （２０）已見回升趨勢，昨天收市價亦逼近１０天平均價

（１﹒８９４元），初步反彈目標２﹒５元，支持位１﹒２５元，跌穿止蝕。《香港股票分析師

協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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