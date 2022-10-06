《財金樂道－陳樂怡》恒指或會進一步下試１６５００點

《財金樂道》歐美通脹再超預期，增強央行激進加息的理據，另一邊廂英國激進減稅及能源

補貼方案引發市場震盪，港股難獨善其身。至於內地方面，雖然內地９月官方製造業ＰＭＩ重返

擴張區，但新訂單指數未能追上，反映修復力度偏弱。大市即使已跌到估值偏低水平，但基本因

素偏弱，恒指或會進一步下試８﹒５倍預測市盈率水平（約１６５００點）。



＊留意９月非農就業工資增速＊



美國８月ＪＯＬＴＳ職位空缺數創去年６月以來新低，市場憧憬就業市場降溫，或使美國聯

儲局放慢加息，跟隨澳洲央行１０月小幅加息的決定。惟美國８月ＣＰＩ及工資增長續處高位，

而聯儲局官員態度維持偏鷹，對經濟轉弱的忍耐度提升。同時美國中期大選臨近，未見立場軟化

的誘因。故此

，現階段判斷聯儲局轉向言之尚早，鷹派央行對環球經濟及股市的擾動尚未消散。

參考ＣＭＥ ＦｅｄＷａｔｃｈ資料，聯儲局１１月加息０﹒７５厘的機會回升至６５％，

投資者宜留意本周公布的９月非農就業數據，若工資增長意外加速，有機會再增強大手加息預期

。



＊政經風險溢價升仍不利英鎊＊



另一邊廂，英國ＣＰＩ自４月起企於９％以上，７月更突破１０％。儘管英國在Ｇ７國家當

中較早加息，９月會議第二次加息０﹒５厘，為連續第七次加息，但經濟前景未能令市場信服，

英鎊兌美元年初至今一直回落。而且，英國新任首相卓慧思上任不久，交出規模達１６００億英

鎊的減稅方案，並向企業、家庭提供能源補貼，將須大幅舉債以籌集資金。２０２１年英國政府

債務佔ＧＤＰ的比重接近１００％，市場擔心英國政府龐大赤字，英鎊隨即急跌，英國債息急劇

飆升。

事件據報更令養老金陷入流動性危機，主要由於養老金採用負債驅動型投資策略，以對沖未

來須支付給養老金客戶的款項，當中牽涉高槓桿投資國債市場。當國債收益率上行時，養老金則

需要向交易對手繳納保證金。當養老金被催繳保證金，將會加快拋售債券及其他流動資產以補充

流動性。有見拋售潮加劇，英國央行緊急干預債市，臨時購買長期英國政府債券，無限量按需要

買債，以恢復市場秩序，短期反應顯著。

不過，英倫銀行這邊廂加息抗通脹，另一邊廂政府採取擴張性的政策立場，逼使要緊急救市

，政策互相矛盾，顯出內部缺乏溝通，對市場反應預判能力不足，新任政府遭到國內外強烈抨擊

，未來執政料遇更大困難。同時政策抵消了壓低通脹的效果。市場長遠需要具說服力的方案，重

建投資者對英國經濟的信心。英國政府最新收回取消富人稅方案，總算聽取市場聲音，令英鎊短

期回穩。惟後續會否被追究政策失當，以致執政困難，宜留意政治危機發展。由於政經風險溢價

提高，英鎊兌美元反彈力度相信有限。



＊香港放寬防疫利旅遊相關股＊



內地９月官方製造業ＰＭＩ重返擴張區，錄５０﹒１，惟新出口訂單指數降至四個月新低。

數據反映在高溫天氣消散後，生產活動加快恢復，但外需明顯放緩，將不利內地出口。至於非製

造業ＰＭＩ處於收縮區，錄４８﹒９，其中零售、航空運輸、住宿、餐飲、居民服務等接觸型聚

集型服務行業商務活動指數均低於４５，回落幅度較大。此反映疫情對經濟活動的擾動持續。但

基建加快落地，土木工程商務活動指數升至高位，帶動原材料價格指數回升，建材股或有望低位

反彈。

港股板塊方面，有傳香港特首李家超將會在本月宣讀施政報告時宣布香港復常，實行「０＋

０」。雖然消息有待確實，但香港防疫政策大方向逐步趨向放寬，取消防疫限制將會大大刺激客

運需求，相信有利旅遊相關股份，包括國泰（００２９３）、新秀麗（０１９１０），投資者可

考慮趁回吐收集。（信達國際研究部助理經理 陳樂怡）





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