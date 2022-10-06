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即市新聞

06/10/2022 09:15

《財金樂道－陳樂怡》恒指或會進一步下試１６５００點

　　《財金樂道》歐美通脹再超預期，增強央行激進加息的理據，另一邊廂英國激進減稅及能源
補貼方案引發市場震盪，港股難獨善其身。至於內地方面，雖然內地９月官方製造業ＰＭＩ重返
擴張區，但新訂單指數未能追上，反映修復力度偏弱。大市即使已跌到估值偏低水平，但基本因
素偏弱，恒指或會進一步下試８﹒５倍預測市盈率水平（約１６５００點）。
　
＊留意９月非農就業工資增速＊
　
　　美國８月ＪＯＬＴＳ職位空缺數創去年６月以來新低，市場憧憬就業市場降溫，或使美國聯
儲局放慢加息，跟隨澳洲央行１０月小幅加息的決定。惟美國８月ＣＰＩ及工資增長續處高位，
而聯儲局官員態度維持偏鷹，對經濟轉弱的忍耐度提升。同時美國中期大選臨近，未見立場軟化
的誘因。故此
，現階段判斷聯儲局轉向言之尚早，鷹派央行對環球經濟及股市的擾動尚未消散。
　　參考ＣＭＥ　ＦｅｄＷａｔｃｈ資料，聯儲局１１月加息０﹒７５厘的機會回升至６５％，
投資者宜留意本周公布的９月非農就業數據，若工資增長意外加速，有機會再增強大手加息預期

　
＊政經風險溢價升仍不利英鎊＊
　
　　另一邊廂，英國ＣＰＩ自４月起企於９％以上，７月更突破１０％。儘管英國在Ｇ７國家當
中較早加息，９月會議第二次加息０﹒５厘，為連續第七次加息，但經濟前景未能令市場信服，
英鎊兌美元年初至今一直回落。而且，英國新任首相卓慧思上任不久，交出規模達１６００億英
鎊的減稅方案，並向企業、家庭提供能源補貼，將須大幅舉債以籌集資金。２０２１年英國政府
債務佔ＧＤＰ的比重接近１００％，市場擔心英國政府龐大赤字，英鎊隨即急跌，英國債息急劇
飆升。
　　事件據報更令養老金陷入流動性危機，主要由於養老金採用負債驅動型投資策略，以對沖未
來須支付給養老金客戶的款項，當中牽涉高槓桿投資國債市場。當國債收益率上行時，養老金則
需要向交易對手繳納保證金。當養老金被催繳保證金，將會加快拋售債券及其他流動資產以補充
流動性。有見拋售潮加劇，英國央行緊急干預債市，臨時購買長期英國政府債券，無限量按需要
買債，以恢復市場秩序，短期反應顯著。
　　不過，英倫銀行這邊廂加息抗通脹，另一邊廂政府採取擴張性的政策立場，逼使要緊急救市
，政策互相矛盾，顯出內部缺乏溝通，對市場反應預判能力不足，新任政府遭到國內外強烈抨擊
，未來執政料遇更大困難。同時政策抵消了壓低通脹的效果。市場長遠需要具說服力的方案，重
建投資者對英國經濟的信心。英國政府最新收回取消富人稅方案，總算聽取市場聲音，令英鎊短
期回穩。惟後續會否被追究政策失當，以致執政困難，宜留意政治危機發展。由於政經風險溢價
提高，英鎊兌美元反彈力度相信有限。
　
＊香港放寬防疫利旅遊相關股＊
　
　　內地９月官方製造業ＰＭＩ重返擴張區，錄５０﹒１，惟新出口訂單指數降至四個月新低。
數據反映在高溫天氣消散後，生產活動加快恢復，但外需明顯放緩，將不利內地出口。至於非製
造業ＰＭＩ處於收縮區，錄４８﹒９，其中零售、航空運輸、住宿、餐飲、居民服務等接觸型聚
集型服務行業商務活動指數均低於４５，回落幅度較大。此反映疫情對經濟活動的擾動持續。但
基建加快落地，土木工程商務活動指數升至高位，帶動原材料價格指數回升，建材股或有望低位
反彈。
　　港股板塊方面，有傳香港特首李家超將會在本月宣讀施政報告時宣布香港復常，實行「０＋
０」。雖然消息有待確實，但香港防疫政策大方向逐步趨向放寬，取消防疫限制將會大大刺激客
運需求，相信有利旅遊相關股份，包括國泰（００２９３）、新秀麗（０１９１０），投資者可
考慮趁回吐收集。（信達國際研究部助理經理　陳樂怡）
　
　
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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