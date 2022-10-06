  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/10/2022 08:47

【新冠肺炎】上海昨增本土新冠感染１１例，４區域劃疫情中風險區

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》上海市衛健委通報，昨日上海新增本土無症
狀感染者１１例，均為外省來滬返滬人員以及其密接者，在隔離管控中發現。新增境外輸入性新
冠肺炎確診病例３例和無症狀感染者２９例，均在閉環管控中發現。根據疫情所涉區域，上海新
增４個中風險區，分別位於浦東、閔行和嘉定。
　　自７月３日以來，上海累計發現本土新冠感染者９６４例。目前上海有中風險區９處。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話06/10/2022
【虛幣世界】美公布就業數據高於預期，加密貨幣走勢平緩
人氣文章財經熱話05/10/2022
比亞迪9月銷售佳兼獲採購合約飆一成　大行唱好瑞信看$400
人氣文章FOCUS05/10/2022
【FOCUS】「雷曼2.0」危言聳聽　新戰略禍福難料
人氣文章財經熱話05/10/2022
英鎊六連升匯控渣打飆逾半成　匯控或出售分拆業務較值博
人氣文章財經熱話05/10/2022
【出售業務？】匯控擬出售加國業務　股價反彈亦不宜過分樂觀？
人氣文章財經熱話05/10/2022
《午市前瞻》專家指港股雖強力反彈惟未見底 中海油候買低炒波幅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金