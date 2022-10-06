【新冠肺炎】上海昨增本土新冠感染１１例，４區域劃疫情中風險區

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》上海市衛健委通報，昨日上海新增本土無症
狀感染者１１例，均為外省來滬返滬人員以及其密接者，在隔離管控中發現。新增境外輸入性新
冠肺炎確診病例３例和無症狀感染者２９例，均在閉環管控中發現。根據疫情所涉區域，上海新
增４個中風險區，分別位於浦東、閔行和嘉定。
自７月３日以來，上海累計發現本土新冠感染者９６４例。目前上海有中風險區９處。
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