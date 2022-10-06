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06/10/2022 09:56

【新冠肺炎】全國確診急增至１１８８宗，海南海口全市靜態管理

　　《經濟通通訊社６日專訊》國慶黃金周假期已過半，內地多地新冠疫情反彈，全國昨日（５
日）新增本土確診及無症狀感染合計１１８８宗，較上日大增兩成二。
　　國家衛健委公布，全國昨日新增確診病例２２９宗。本土病例１８３宗（廣東３７宗，四川
３６宗，內蒙古２６宗，重慶１３宗，陝西１１宗，江蘇１０宗，雲南１０宗，山西８宗，黑龍
江５宗，遼寧４宗，西藏４宗，天津３宗，河南３宗，湖南３宗，寧夏３宗，北京２宗，海南２
宗，山東１宗，貴州１宗，甘肅１宗），含５０宗由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡或
疑似病例。
　　全國新增無症狀感染者１１０８宗，其中境外輸入１０３宗，本土１００５宗（內蒙古
４４５宗，新疆９７宗，天津５７宗，湖北４６宗，四川４３宗，西藏３６宗，寧夏３２宗，雲
南３０宗，廣東２７宗，重慶２４宗，河南２２宗，陝西２２宗，浙江１９宗，江蘇１２宗，上
海１１宗，貴州１１宗，甘肅１０宗，廣西９宗，山東８宗，湖南８宗，吉林７宗，黑龍江７宗
，安徽７宗，山西５宗，江西３宗，北京２宗，河北２宗，遼寧２宗，福建１宗）。
　　海南省又爆發疫情，海口市今早通報，為有效排除風險隱患，儘快阻斷疫情蔓延，自１０月
６日７時至２２時，全市實行臨時性全域靜態管理，全員非不要不得外出，公共交通全部暫停營
運。嚴格人員流動管理，重點單位嚴格管理，同時實施交通管控。公車、計程車、網約車暫停營
運，保障城市基本運行和疫情防控相關的車輛憑證通行。
　
＊上海徐匯區一連五天開展４次全民檢測＊
　
　　上海徐匯區公布，周三（５日）起一連５天開展４次全民核酸檢測。公告稱，國慶假期人員
流動頻繁，為有效控制疫情傳播風險，定於１０月５日、７日、８日、９日開展全區全員核酸篩
查。採樣期間居民小區實行封閉管理，居民憑２４小時核酸採樣證明出社區。沿街商戶、企事業
單位的從業人員，憑２４小時核酸採樣證明上崗、出入單位。
　　另外，上海黃浦區發布最新公告，１０月５日，會增加一次全區全員核酸篩查；１０月６日
，打浦橋街道增加一次全域全員核酸篩查；１０月７日，全區全員核酸篩查安排不變。（ｃａ）

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