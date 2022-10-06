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即市新聞

06/10/2022 09:46

《輪證高清－孫明哲》離買入價遠怕再跌又不捨沽，用沽證控制風險

　　《輪證高清》港股走勢反覆，雖然昨日（５日）出現反彈，但部份投資者在高位買入股份現
已面對龐大的跌幅，股價離買入價仍有一段距離，現時害怕股價進一步下跌，又同時不捨得於低
位沽貨止損。面對股價上落難料這個不確定、不可控的風險，有甚麼方法可以控制風險呢？投資
者可考慮利用認沽證為持倉作對沖，利用少量金額購入認沽證，對沖股價下行風險，令整個組合
變成受控，我們嘗試利用網站上的計算機，模擬一下股價在一段時間後整個組合的情況。
　　這個對沖操作是在原有正股持貨之上再部署認沽證作對沖，即時投資組合中有正股及認沽證
。經計算之後，當股價波動時，不論是升或跌，這個正股加認沽證的組合均有機會獲利。以騰訊
（００７００）於１０月５日收市價為例，假設持有１０００股騰訊（昨日收＄２７９），並利
用騰訊沽２２３４４（昨日收＄０﹒１２）對沖，以對沖計算機算出需買入３８００００股認沽
證，所以組合起初價值是（２７９　ｘ　１，０００　＋　０﹒１２　ｘ　３８００００）　＄
３２４６００。假設時間值損耗為一個月且引伸波幅水平不變，當股價在１個月之後上升１５％
至＄３２０﹒８，認沽證會下跌至＄０﹒０２７，加上騰訊正股的升幅，整個組合會升至＄
３３１０６０，上升約＄６４６０。若騰訊在１個月之後下跌１５％至＄２３７﹒２，認沽證則
會升至＄０﹒２５７，整個組合會升至＄３３４８６０，上升約＄１０２６０。可見當股價有一
定波幅，這個組合是有機會獲利的。
　　當然，針沒兩頭利，一旦股價變動不大，如１個月後沒有變動，認沽證隨時間值損耗會跌至
＄０﹒０９２，整個組合會有約＄１０６４０虧損。因此並不能一窩蜂以此操作，部署時可考慮
於股價短線反彈或認為股價將會下跌時才利用認沽證進行對沖。在高盛網站上新增的風險對沖專
頁中，有更多上述示例的模擬結果，股價在不同變動及不同持有時期對組合表現的影響，另外亦
有上文提到的對沖計算機，讓投資者計算出對沖所需認沽證及熊證的數量。
　　投資者如希望為其他股份持貨作對沖，又或是短線看淡相關股份，可考慮以下條款合適的認
沽證。
　
＊騰訊沽２２３４４，行使價２５０﹒８元，２０２３年１月２６日到期，實際槓桿５﹒５倍
＊美團沽１９８１０，行使價１４４﹒９元，２０２２年１２月２０日到期，實際槓桿４﹒７倍
＊阿里沽２５８４０，行使價７４﹒８３元，２０２３年３月２４日到期，實際槓桿２﹒９倍
＊比迪沽２５２４５，行使價１５８﹒７８元，２０２３年３月２７日到期，實際槓桿３﹒５倍
＊友邦沽２４１９３，行使價６８元，２０２３年１２月２２日到期，實際槓桿４倍
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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