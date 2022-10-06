《輪證高清－孫明哲》離買入價遠怕再跌又不捨沽，用沽證控制風險

《輪證高清》港股走勢反覆，雖然昨日（５日）出現反彈，但部份投資者在高位買入股份現

已面對龐大的跌幅，股價離買入價仍有一段距離，現時害怕股價進一步下跌，又同時不捨得於低

位沽貨止損。面對股價上落難料這個不確定、不可控的風險，有甚麼方法可以控制風險呢？投資

者可考慮利用認沽證為持倉作對沖，利用少量金額購入認沽證，對沖股價下行風險，令整個組合

變成受控，我們嘗試利用網站上的計算機，模擬一下股價在一段時間後整個組合的情況。

這個對沖操作是在原有正股持貨之上再部署認沽證作對沖，即時投資組合中有正股及認沽證

。經計算之後，當股價波動時，不論是升或跌，這個正股加認沽證的組合均有機會獲利。以騰訊

（００７００）於１０月５日收市價為例，假設持有１０００股騰訊（昨日收＄２７９），並利

用騰訊沽２２３４４（昨日收＄０﹒１２）對沖，以對沖計算機算出需買入３８００００股認沽

證，所以組合起初價值是（２７９ ｘ １，０００ ＋ ０﹒１２ ｘ ３８００００） ＄

３２４６００。假設時間值損耗為一個月且引伸波幅水平不變，當股價在１個月之後上升１５％

至＄３２０﹒８，認沽證會下跌至＄０﹒０２７，加上騰訊正股的升幅，整個組合會升至＄

３３１０６０，上升約＄６４６０。若騰訊在１個月之後下跌１５％至＄２３７﹒２，認沽證則

會升至＄０﹒２５７，整個組合會升至＄３３４８６０，上升約＄１０２６０。可見當股價有一

定波幅，這個組合是有機會獲利的。

當然，針沒兩頭利，一旦股價變動不大，如１個月後沒有變動，認沽證隨時間值損耗會跌至

＄０﹒０９２，整個組合會有約＄１０６４０虧損。因此並不能一窩蜂以此操作，部署時可考慮

於股價短線反彈或認為股價將會下跌時才利用認沽證進行對沖。在高盛網站上新增的風險對沖專

頁中，有更多上述示例的模擬結果，股價在不同變動及不同持有時期對組合表現的影響，另外亦

有上文提到的對沖計算機，讓投資者計算出對沖所需認沽證及熊證的數量。

投資者如希望為其他股份持貨作對沖，又或是短線看淡相關股份，可考慮以下條款合適的認

沽證。



＊騰訊沽２２３４４，行使價２５０﹒８元，２０２３年１月２６日到期，實際槓桿５﹒５倍

＊美團沽１９８１０，行使價１４４﹒９元，２０２２年１２月２０日到期，實際槓桿４﹒７倍

＊阿里沽２５８４０，行使價７４﹒８３元，２０２３年３月２４日到期，實際槓桿２﹒９倍

＊比迪沽２５２４５，行使價１５８﹒７８元，２０２３年３月２７日到期，實際槓桿３﹒５倍

＊友邦沽２４１９３，行使價６８元，２０２３年１２月２２日到期，實際槓桿４倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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