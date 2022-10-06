【大國博弈】外電：法興過去數周削減約８千萬美元中國風險敞口

《經濟通通訊社６日專訊》據外電引述知情人士表示，法國興業銀行（Ｓｏｃｉｅｔｅ

Ｇｅｎｅｒａｌｅ）過去幾周將其在中國的交易對手風險敞口削減了約８０００萬美元，因全球

各大銀行都在努力防範中國這個全球第二大經濟體地緣政治風險不斷上升可能帶來的後果。知情

人士稱，該行在中國金融期貨交易所持有數億美元的頭寸，法興一直在尋求把這些頭寸搬到亞洲

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