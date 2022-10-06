【經濟失速】動態清零付代價，中國經濟需重振，外企遷出要力挽

《經濟通通訊社記者馬湘琪６日報道》新冠疫情持續兩年多以來，中國採取不妥協不躺平的

「動態清零」抗疫措施，實行封城、大範圍隔離和大規模核酸檢測，全國新冠病例控制在１００

萬宗內，總死亡人數維持５０００多，相對歐美國家乃至全世界，屬於極低水平。

國家主席習近平今年６月表明，寧可暫時影響一點經濟發展，亦不能夠令人民生命安全受到

傷害。清零政策不僅是公共衛生事業，同時也是意識型態任務。

不過，封控措施影響數億國人，工商業活動停滯，繁華鬧市被靜默。清零抗疫的經濟代價愈

來愈大，第二季ＧＤＰ增長僅０﹒４％，遠遜於市場預期的１％。數據不但遠低於今年首季的

４﹒８％，同時亦是自２０２０年初疫情以來，最慢增長率。同時，青年失業率飆升，７月為

１９﹒９％的創記錄最高，此外，服務業瀰漫悲觀情緒、小企業紛紛倒閉、消費力衰退，海外企

業為生存將供應鏈轉移至中國以外地方。



＊國務院出招「穩經濟大盤」＊



面對經濟失速，國務院出大招谷經濟，總理李克強在５月２５日罕見召集全國各級政府官員

十萬人參加「穩經濟大盤」電視電話會議。會議要求各地政府制定經濟維穩計劃，國務院隨後派

遣工作組到各地進行檢查落實。

國務院要求針對需求偏弱的突出矛盾，想方設法擴投資促消費，調動市場主體和社會資本積

極性，繼續實施好穩經濟一攬子政策和接續政策，注重用好近期出台的兩項重要政策工具，包括

用好政策性開發性金融工具；用好專項再貸款、財政貼息等政策，又指各部門要配套完善已定若

干重大措施，抓緊出台細則。

９月下旬，李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議時表示，經過艱辛努力，扭轉了

經濟下滑態勢，第三季度「總體恢復回穩」。事實上，最新公布的經濟數據已出現改善，９月官

方製造業ＰＭＩ回升至５０﹒１％，是今年下半年以來首次重回擴張區間。而８月消費及投資亦

錄得好於預期的正增長。



＊防疫封控政策成外資最大憂慮＊



隨著全球各國陸續疫後復常，中國持續嚴格的封控已令市場左右為難。美中貿易全國委員會

（ＵＳＣＢＣ）８月發表報告指出，中國嚴格的新冠封控措施已成為在華美國企業的最大關切。

報告稱，９６％受訪企業的在華業務都曾因疫情防控措施而遭受負面影響；一半以上的企業報告

稱，該問題是取消或推遲在中國投資的一個原因。過去一年，２４％的企業已經將部分供應鏈遷

出中國，高於２０２１年調查的１４％。

中國美國商會最新發布調查顯示，５８％受訪在華美資企業已下調２０２２年度營收預期，

５２％的企業表示在華投資計劃被推遲或已計劃減少投資。

中國歐盟商會９月警告，歐洲企業對中國逐漸失去信心，中國防疫政策缺乏靈活性和執行狀

況不一是關鍵因素。中國遲遲不開國門，錯過向海外投資者展現市場潛在的契機，令有意將既有

投資或計劃投資轉至其他市場的歐洲企業數目，創下紀錄新高。

官媒《經濟日報》發文指，外資企業遷出中國的情況確實存在，如日本佳能關閉珠海工廠，

蘋果公司將ｉＰｈｏｎｅ １４部分生產線轉移到印度。不過，對於擁有近５０萬戶外資企業的

中國來說，上述現象只是個別的、局部的。

針對外商的憂慮，總理李克強多次強調，開放是中國的基本國策，要加力穩定外貿外資。支

持保訂單拓市場。強化外貿企業用能、用工、物流等保障，必要時全力予以支持，確保履約。保

障產業鏈供應鏈穩定等等。中國商務部亦重申，將會落實各項穩外資政策，擴大招商引資力道，

強化與外資企業常態化交流，進一步提升外資服務水準。

