【經濟失速】中國全年ＧＤＰ保５﹒５％甚難，機構悲觀預測約３％

《經濟通通訊社記者吳迪６日報道》內地嚴格的「動態清零」防疫政策如何放寬仍前路未明

，房地產困局亦加重經濟恢復不確定性，今年第三季ＧＤＰ將於１８日公布，亞開行、高盛、野

村等機構及銀行再度下調對中國的經濟增長預測至３％上下，距離中國３月設定的５﹒５％成長

目標愈行愈遠。



＊瑞銀野村對中國今年ＧＤＰ最為悲觀＊



封控措施對中國經濟造成了嚴重的經濟損失，多間大行看淡未來經濟增長。當中瑞銀及野村

對今年全年ＧＤＰ增長預測最為悲觀，分別由先前預測的３％及２﹒８％，降至２﹒７％。

瑞銀在早前的報告中指出，企業盈利下調、動態清零策略和房地產困境，是中國面臨的三個

主要不利因素，且政策措施在支持房地產市場方面「不果斷」。

惠譽則將今年中國ＧＤＰ預測由之前的３﹒７％大幅調低０﹒９個百分點至２﹒８％，降幅

最大；高盛從３﹒３％降至３％，花旗亦將預估從３﹒５％下調至３﹒３％。



＊嚴格防疫政策或持續到明年上半年＊



由於大行普遍預計嚴格的防疫政策或將維持到明年上半年，並預料在放鬆初期內地新冠個案

將激增，導致出行下降及供應鏈潛在受阻，限制經濟活動。因此對２０２３年的經濟展望亦大幅

調低，當中，野村預測由早前的５﹒１％下調指４﹒３％，惠譽、高盛將預測下調０﹒８個百分

點至４﹒５％。

瑞銀則將明年的ＧＤＰ預測由５﹒４％降低至４﹒６％，該行並表示，目前的預測隱含明年

３月內地防疫措施放寬，以及地產銷售回穩的情況。一旦新冠疫情未能平息，相關防疫政策持續

至２０２３年，中國ＧＤＰ將再度低於目前預測水平。



＊中國經濟放緩拖累鄰近國家增長＊



除投行外，世界銀行及亞洲開發銀行亦調低預測，亞洲開發銀行（ＡＤＢ）將中國今年經濟

增長預測由５％下調至３﹒３％，是３０多年來首次低於亞洲其他發展中國家。

世界銀行將今年中國經濟增長預測由６月份時預測的４﹒３％降至２﹒８％。報告還提到，

中國經濟拖累了東亞和太平洋地區增長，如不把中國計算在內，全地區經濟料將增長５﹒３％，

遠高於去年的２﹒６％，其中，越南經濟料增長７﹒２％，菲律賓增長６﹒５％，馬來西亞增長

６﹒４％，印尼增長５﹒１％。世銀經濟學家Ａａｄｉｔｙａ Ｍａｔｔｏｏ指，區域內出現角

色轉換，長期帶頭增長的中國正落後於其他經濟體。



＊地產低迷疊加疫情封控，經濟信心缺失＊



花旗認為，目前對中國經濟的信心缺失可能處於極點。制約因素包括９月以來疫情爆發及封

控措施再次打擊出行和服務業、跨地區出行限制要持續到中共二十大結束後的１０月底，而且房

地產行業持續不振打壓成長前景。

惠譽報告指，內地防疫政策持續帶來限制及檢測要求，令消費者在消費上受到嚴重影響，尤

其是餐飲和旅行等服務。有調查已反映消費者信心在近數個月創新低，加上內地失業率較年初持

續處於高位，特別是青年失業率急劇上升。

除防疫政策拖累之外，惠譽指，內地房地產市場由年初已開始低迷，持續時間比原先估計的

更長，開工數量及銷售額創新低，更未有任何改善跡象。一些項目因發展商的財務問題受阻，令

家庭客戶對預售模式失去信心。由於住房佔內地整體ＧＤＰ約１４％，內房問題更對其他行業有

強勁的連鎖影響。

前交銀國際研究部主管、現任對沖基金ＧＲＯＷ思睿首席經濟學家洪灝表示，房地產業增速

下降對中國經濟帶來的衝擊，是新能源、半導體等新領域所彌補不了的，目前新的成長點、新的

投資方向不明確，未見有新的經濟增長驅動，即使中國政府出招挽救樓市下行預期，但為時已晚

，政府應在十年前就著手處理樓市問題。



＊冀基建消費發力，第四季穩步復甦＊



對於四季度經濟形勢，多位首席經濟學家和首席宏觀分析師接受內媒訪問時普遍認為，展望

四季度，ＧＤＰ同比增速較三季度將小幅上升，增速將達到４﹒５％－５﹒５％左右。財政、貨

幣政策要緊密配合，形成組合效應，推動經濟企穩向上。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，估計三季度ＧＤＰ增速將在３﹒８％左右，與正常增長

水平還有一定距離。當前外部環境更趨複雜嚴峻，下一步外需對經濟增長的拉動力有可能減弱，

這就要求內需及時頂上來。王青預計，四季度ＧＤＰ增速有可能達４﹒５％至５﹒０％，接近正

常增長水平。

中信證券首席經濟學家明明表示，四季度經濟將延續９月份以來的穩步復甦勢頭，ＧＤＰ同

比增速逐季向上的概率較大。四季度需求端的亮點將集中在投資領域，基礎設施建設將加快形成

實物工作量，製造業和服務業設備更新投資有望實現較大增量。投資需求的上升將在一定程度上

對沖外需下滑，提振工業生產，工業增加值增速有望向潛在水平回歸。

