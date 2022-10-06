【ＦＯＣＵＳ】ＯＰＥＣ＋減產攻心計，再證「無永遠的朋友」？

【ＦＯＣＵＳ】「Ｎｏ ｐｅｒｍａｎｅｎｔ ｆｒｉｅｎｄｓ，ｏｎｌｙ

ｐｅｒｍａｎｅｎｔ ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ（無常在之友，惟永恒之利）。」當全球石油基準布

油價格，從３月高見１３７美元回落至９月底的８５美元邊緣，拜登７月紆尊降貴的中東之行以

及跟沙特王儲的「碰拳」友誼，相比擴大賣油收益根本不值一提－－繼２０２０年４月創記錄減

產每日１０００萬桶後，ＯＰＥＣ＋周三（５日）終敲定，１１月起每日減產２００萬桶，三連

升的油價最新企上９３美元。



＊８０美元料為底限，減產因錢作怪＊



經歷全國汽油均價連跌近百日的美國人，正重新坐在火爐上，最新價格已連升逾十天至

３﹒８３美元；在民主黨票倉之一的加州，更高逾６﹒４美元，當地為此提前一個月允許較便宜

的冬季混合汽油上市。

在ＯＰＥＣ＋宣布減產決定後，白宮迅速發表聲明斥其「短視」，作為回擊，拜登繼早前授

權４至１０月每日釋放１００萬桶石油儲備後，最新指示１１月再釋出１０００萬桶。此舉勢令

已降至３８年來最低的戰略石油儲備（ＳＰＲ）水平進一步減少，按最新４﹒１６億桶（截至９

月３０日）庫存計，意味位於墨西哥灣沿岸巨大地下鹽洞中的逾四成（４２％）油桶空空如也。

何解「中東石油之王」沙特夠膽領銜打大佬美國耳光？首因自然是錢作怪。據ＩＭＦ較早時

估算，沙特今年達至財政收支平衡的油價水平為７９﹒２美元，換言之，８０美元應是ＯＰＥＣ

＋力捍的價格底限。眼看布油９月底跌至８３美元附近，距離８０美元僅一步之遙，減產可謂情

理之中。

每日２００萬桶是何概念？此相當於全球供應量的２％，或美國每日消耗量的十分一，規模

著實不小；本就是ＯＰＥＣ＋成員的俄羅斯踩多腳稱，為回應歐美的「俄油價格上限」，不排除

暫時減產，該國９月日均產量約為１０８０萬桶。



＊拜登外交恥辱，中期選舉添陰影＊



一線希望是，儘管枱面數字是每日減產２００萬桶，但由於不少油組成員本就產能不足，實

際減產量預計約為每日４０－９０萬桶，主要由沙特、阿聯酋、科威特執行。儘管如此，減產「

攻心計」仍可能為緊平衡的油市帶來逆風，布油或很快重回１００美元以上。西方石油首席執行

官Ｖｉｃｋｉ Ｈｏｌｌｕｂ就預期，供應不足將在明年首季變得更加明顯。

鑒於伊核協議希望愈顯渺茫，難以指望當地石油填補缺口，華府據報最新將目光移向減少對

委內瑞拉制裁，以允許雪佛龍公司恢復在當地開採和出口。

重新攀升的油價勢為拜登的打擊通脹努力和１１月中期選舉添加陰影；而沙特等一班中東產

油國今次跟俄羅斯站在同一陣線，更可謂拜登的外交恥辱。對於美國記者「ＯＰＥＣ＋是否正將

能源武器化」的提問，該組織秘書長、來自科威特的Ｈａｉｔｈａｍ Ａｌ Ｇｈａｉｓ一邊否

認一邊稱，「一切都有代價，能源安全也如是。」

耐人尋味的是，白宮指摘ＯＰＥＣ＋減產令人失望，在尋求美國能源外援的歐洲，德國能源

部長Ｒｏｂｅｒｔ Ｈａｂｅｃｋ周三亦指摘美國的天然氣有時會達到天文數字，ｎｏ

ｐｅｒｍａｎｅｎｔ ｆｒｉｅｎｄｓ？

