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06/10/2022 10:32

《法證攻防－林恩》恒指重陽假後急彈過千點

　　《法證攻防》美國９月份ＩＳＭ製造業指數報５０﹒９，低於市場預期。市場對美聯儲局繼
續大力加息的預期降溫。周二（４日）港股重陽假期休市。周二美股三大指數造好，納指升
３﹒３％，標普升３％，道指升２﹒８％。恒指周三（５日）承接外圍升勢高開７３２點，飆升
過千點穿１８０００點關口。恒指周三收市升１００８點，報１８０８７﹒９７點，大市成交金
額１０５５億元。
　　恒科指周三升７﹒５４％，收報３６８５﹒５１點；其中京東（０９６１８）升超過一成，
為表現最好成分股。「ＡＴＭ」周三亦表現強勁。騰訊（００７００）周三升５﹒７６％，收報
２７９元。阿里巴巴（０９９８８）升８﹒４４％，收報８４﹒２元。美團（０３６９０）升
８﹒１６％，收報１７４﹒９元。
　　比亞迪（０１２１１）２０２２年９月新能源汽車銷量破單月紀錄，錄得超過２０萬輛，按
年升１﹒８３倍，按月升１５﹒１％。德國汽車租賃公司Ｓｉｘｔ與比亞迪簽署合作協議，計劃
在未來向比亞迪採購新能源車。比亞迪周三高開９﹒３８％，全日升９﹒２７％，收報
２０９﹒８元。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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