《法證攻防－林恩》恒指重陽假後急彈過千點

《法證攻防》美國９月份ＩＳＭ製造業指數報５０﹒９，低於市場預期。市場對美聯儲局繼

續大力加息的預期降溫。周二（４日）港股重陽假期休市。周二美股三大指數造好，納指升

３﹒３％，標普升３％，道指升２﹒８％。恒指周三（５日）承接外圍升勢高開７３２點，飆升

過千點穿１８０００點關口。恒指周三收市升１００８點，報１８０８７﹒９７點，大市成交金

額１０５５億元。

恒科指周三升７﹒５４％，收報３６８５﹒５１點；其中京東（０９６１８）升超過一成，

為表現最好成分股。「ＡＴＭ」周三亦表現強勁。騰訊（００７００）周三升５﹒７６％，收報

２７９元。阿里巴巴（０９９８８）升８﹒４４％，收報８４﹒２元。美團（０３６９０）升

８﹒１６％，收報１７４﹒９元。

比亞迪（０１２１１）２０２２年９月新能源汽車銷量破單月紀錄，錄得超過２０萬輛，按

年升１﹒８３倍，按月升１５﹒１％。德國汽車租賃公司Ｓｉｘｔ與比亞迪簽署合作協議，計劃

在未來向比亞迪採購新能源車。比亞迪周三高開９﹒３８％，全日升９﹒２７％，收報

２０９﹒８元。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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見，及細閱上市文件內全部詳情。



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