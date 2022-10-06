《陸言堂－陳永陸》聯儲不可能無止境加息，港股可望逐步喘定

《陸言堂》港股昨日（５日）大幅上升，雖然不少分析不敢認定港股已經見底，不過恒指跌

穿１７０００點的水平，其實與１９９７年恒指的高位１６８００點相距不遠，亦即是２５年後

的今日，恒指幾乎沒有上升，雖然恒指內的成份股並不相同，港股市值亦比２５年前增加不少，

但恒指重回２５年前的水平，亦不太合理。



所以恒指昨日出現報復式反彈，而且昨日一舉重上１８０００點的水平，亦不為過，同時之

前已說過，１０月份的港股不應看得太淡，原因有兩個，一、是市場正等待中央二十大會議的結

果，但相信會議後市場的氣氛會好轉；二、是美元雖然持續向上，但聯儲局不可能無止境的大幅

加息。



而且重要的是聯儲局加息的主因，不一定為了壓抑通脹，亦可能是為了強美元，所以當英倫

銀行近日亦要入市干預債市，澳洲央行亦指未來加息幅度不會如市場預期般大，這都令聯儲局沒

有太多的必要，繼續大幅加息，亦可以達到強美元的效果。故此，美股可能會在聯儲局快將減慢

加息步伐，而接近見底，同時港股亦可望在現水平逐步喘定。



如果美股已近見底，港股本月亦不應看得太淡，而個別股份中，可以留意艾伯科技

（２７０８），因為２０２１年是國內信創產業的落地元年，市場普遍預期未來國產化替代的剛

性需求將不斷上升，當中筆記本電腦、小型桌面主機等信創國產化替代更有望發展為「萬億級市

場」，市場潛力不可忽視。早在２０２０年開始開拓國內信創業務的艾伯科技，近日宣布與四川

省綿陽市涪城區人民政府簽署「艾伯科技智能製造信創產業基地項目」投資協議，以及協定共同

成立一家主要經營國產化信創產品研發、生產、銷售的合營企業，以投資上述項目。



「艾伯科技智能製造信創產業基地項目」佔地約９００畝，選址綿陽市涪城區臨港經濟開發

區，是現時國內唯一科技城綿陽市的主城區、核心區。而綿陽市政府除了向合營企業出資人民幣

４億元以支持項目發展外，還承諾將項目列為涪城區重點項目，給予重點相關扶持政策和扶持資

金，並將積極協調相關部門，為項目提供優質、高效服務，推動項目按計劃開工、竣工和投產，

此反映綿陽市政府對項目的高度重視，以及充分認可艾伯科技在信創業務上的實力和發展潛力。



經過近兩年的深入布局，艾伯科技的信創產品陸續推出市場並獲得好評，而集團在國內信創

產業已經建立了優勢；該基地的建成預計將增強集團的生產能力，有助推動國產化信創產業發展

和產品研發，加速推進產品落地。加上基地將匯聚信創產業鏈上下游企業，形成完整產業鏈，相

信能締造協同效益。



艾伯科技與四川省綿陽市涪城區人民政府的深入合作有助集團實現新突破，加上市場和國內

政府對信創產品的需求殷切，預計艾伯科技未來可透過此業務開拓收入。

《獨立股評人 陳永陸》



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