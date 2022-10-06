【新冠肺炎】傳二十大後內地放寬入境，惟香港或無特殊待遇

《經濟通通訊社６日專訊》據《星島日報》專欄文章指出，建制圈盛傳二十大後內地將放寬
入境措施，但並非只針對香港，而是面向全世界，意味香港不會享有特殊待遇，但香港仍可爭取
更多的通關配額。
＊通關配額可望提升＊
文章說，香港建制圈盛傳內地放寬入境檢疫政策，由現在的「７＋３」，略為放寬至「５＋
２」、「４＋３」或「３＋４」，但無論如何放寬，有兩點頗為肯定：第一，是一定不會立即進
入免檢疫隔離入境；第二，香港不會有特殊待遇，不過，一旦檢疫時間縮短，健康驛站的流轉增
加，香港到深圳的入境配額，亦會隨之增加。以現時每天一千配額計算，若「７＋３」改為「３
＋４」，健康驛站的供應就會增加超過一倍，港人進入內地亦會更為方便。
＊傳港府內部對推行「逆隔離」措施並不樂觀＊
文章說，當香港選擇與國際接軌，香港的疫情亦自然與國際接軌，在這樣的情況下，要求內
地在檢疫安排上給予香港有別於國際的特殊對待，就顯得不設實際。消息稱，內地正在臨床試驗
數隻特效藥，當臨床試驗成功，便可將特效藥分發給患者，避免患者擠兌醫療系統，屆時會是放
寬防控的機會，才可能推行免檢疫通關。
雖然港府正與廣東省在商討「逆隔離」措施，但實際推行卻是困難重重，港府內部對最終能
否推行亦並不樂觀。有建制中人指出，深圳最多入境名額有近２０００，但近期只降至１０００
，估計與「二十大」收緊防疫有關；估計「二十大」之後，防疫措施稍為放鬆，入境名額亦會逐
步增加，若擴大至大灣區其他城巿，屆時兩地往來，有望更「鬆動」。（ｃｌ）
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