【新冠肺炎】傳二十大後內地放寬入境，惟香港或無特殊待遇

《經濟通通訊社６日專訊》據《星島日報》專欄文章指出，建制圈盛傳二十大後內地將放寬

入境措施，但並非只針對香港，而是面向全世界，意味香港不會享有特殊待遇，但香港仍可爭取

更多的通關配額。



＊通關配額可望提升＊



文章說，香港建制圈盛傳內地放寬入境檢疫政策，由現在的「７＋３」，略為放寬至「５＋

２」、「４＋３」或「３＋４」，但無論如何放寬，有兩點頗為肯定：第一，是一定不會立即進

入免檢疫隔離入境；第二，香港不會有特殊待遇，不過，一旦檢疫時間縮短，健康驛站的流轉增

加，香港到深圳的入境配額，亦會隨之增加。以現時每天一千配額計算，若「７＋３」改為「３

＋４」，健康驛站的供應就會增加超過一倍，港人進入內地亦會更為方便。



＊傳港府內部對推行「逆隔離」措施並不樂觀＊



文章說，當香港選擇與國際接軌，香港的疫情亦自然與國際接軌，在這樣的情況下，要求內

地在檢疫安排上給予香港有別於國際的特殊對待，就顯得不設實際。消息稱，內地正在臨床試驗

數隻特效藥，當臨床試驗成功，便可將特效藥分發給患者，避免患者擠兌醫療系統，屆時會是放

寬防控的機會，才可能推行免檢疫通關。

雖然港府正與廣東省在商討「逆隔離」措施，但實際推行卻是困難重重，港府內部對最終能

否推行亦並不樂觀。有建制中人指出，深圳最多入境名額有近２０００，但近期只降至１０００

，估計與「二十大」收緊防疫有關；估計「二十大」之後，防疫措施稍為放鬆，入境名額亦會逐

步增加，若擴大至大灣區其他城巿，屆時兩地往來，有望更「鬆動」。（ｃｌ）

