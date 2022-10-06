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06/10/2022 09:40

【國安立法】港府強烈反對美國涉港報告具誤導性及偏頗

　　《經濟通通訊社６日專訊》香港政府對美國國會及行政當局中國委員會的誤導性報告表示強
烈反對。該報告就香港特區維護國家安全的工作的評論完全偏頗。
　　政府表示，危害國家安全的行為和活動可造成非常嚴重的後果，必須採取措施防範和制止。
香港執法部門根據證據、嚴格依照法律，以及就有關人士或單位的行為而採取執法行動，與其背
景無關。倡議某界別或背景的人士可以凌駕於法律之上，是違反法治精神的說法。
　　政府提及，《香港國安法》第四條訂明，香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，而《
香港國安法》第五條明確訂明就危害國家安全犯罪採取執法行動時，必須堅持法治原則。香港終
審法院已指出這兩條條文對於《香港國安法》的整體詮釋至為重要。報告針對法治的攻擊完全沒
有事實根據。
　　政府續提及，就報告對不同組織解散作出毫無根據的指控，香港特區政府必須強調，《香港
國安法》並非旨在防範、制止和懲治與其他國家、地區或相關國際組織的正常交流。此外，結社
自由在香港特區受《基本法》保障。然而，儘管結社自由（如同其他權利和自由）應被尊重和保
障，但有關的自由並非絕對，而是可以基於法律規定及為有需要保障國家安全或公共秩序等合法
目的予以限制。
　　美國國會及行政當局中國委員會，早前發表涉港報告，訪問一批現時或曾於香港公民組織或
立法會服務的人。報告指香港公民社會在２０１９年處於巔峰，展現民間團體高度組織化的發展
，隨後北京作出回應，香港實施香港國安法，開始鎮壓異見聲音。（ｂｎ）（ｚｚ）

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