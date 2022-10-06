【新冠肺炎】政府今起放寬社交距離措施，食肆每枱人數增至１２人

《經濟通通訊社６日專訊》政府今日起放寬社交距離措施，其中食肆每枱人數上限，由８人

放寬至１２人，健身中心、美容院、卡拉ＯＫ等表列處所每組８人的活動，放寬至１２人。宴會

人數上限由１２０人提高至２４０人。

至於酒吧、酒館、夜總會等每枱人數亦由４人放寬至６人。不過，光顧酒吧和出席宴會前要

做快測的要求維持不變。另外，郵輪公海遊的熔斷機制亦取消。（ｃｌ）

