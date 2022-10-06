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06/10/2022 12:04

【新冠肺炎】消息：立會議員吳傑莊確診，正居家隔離

　　《經濟通通訊社６日專訊》消息指，立法會議員吳傑莊快測陽性，現正按規定居家隔離。
　　吳傑莊昨日（５日）在其個人社交專頁發文指，早上出席特區政府第三次立法會前廳交流會
，會上向財政司司長陳茂波及各局長官員，就不同政策及關注事項交換意見。出席前廳交流會後
，下午與數碼港行政總裁任景信會面，並曾約見創新科技及工業局局長孫東。（ｃｌ）
　
　

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