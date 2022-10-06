【香港政情】湯家驊：立法處理虛假訊息流傳刻不容緩

《經濟通通訊社６日專訊》行政會議成員湯家驊在Ｆａｃｅｂｏｏｋ發文指，自２０１９年

社會動亂以來，以至最近新冠疫情下，不時有不負責任之徒透過虛假訊息傷害整體社會安全和利

益。這些訊息包括透過虛假事實的傳播，製造不同群體間或對執法人員之仇恨，或試圖窒礙和破

壞防疫工作等。這些行為對社會的傷害，不下於危害國家安全。國家安全已有《國安法》保障，

但社會安全仍待透過禁止虛假訊息的立法才得以保障。立法處理虛假訊息之流傳，實已至刻不容

緩的地步了。



＊立法限制虛假訊息已成為國際主流意見＊



他指，很多人對何謂言論或資訊自由存有誤解，更有人不時以言論自由之名破壞國家與社會

安全；但《國際人權公約》第十九條清楚界定言論及資訊自由「負有特別責任及義務，故得予以

某種限制」。這些限制包括「尊重他人權利或名譽、保障國家安全或公共秩序或公共衞生或風化

」等。以各種不同方法限制虛假訊息的流傳已是世界大勢所趨。現時已就此立法的，包括中國、

法國、絕大多數東南亞國家如馬來西亞、新加坡、印尼等，及個別非洲國家；現正研備立法草案

的包括美國、俄羅斯、巴西及多個南美國家；其他以專責機構處理虛假訊息的包括加拿大、西班

牙、瑞典、墨西哥及剛果等國家。由此可見，立法限制虛假訊息已成為國際主流意見。



＊無關與新聞自由＊



不少傳媒喜歡把流言當作新聞，但這只是個別害群之馬的行為，並不代表這種行為是正當或

符合新聞道德標準。留意在誹謗法下，重複傷害他人名譽的流言也屬犯法，因此看不見有甚麼理

由同等準則不能適用於新聞傳播。這與新聞自由完全沒有關係。

違反虛假訊息法例的法律後果一般只有兩種：一是以民事方式處理；二是構成刑事行為。兩

者分別在於若以民事方式處理的話，法例可以賦予執法機關移除或禁止某些傷害整體社會的虛假

訊息而不涉及肇事者需負上刑事責任。當然，為了以儆效尤，嚴重違法者須負上刑事責任也是一

種合理的處理方法。（ｃｌ）

