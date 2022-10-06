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06/10/2022 07:53

《國企紅籌》越地（１２３）９月銷售額１６７億人幣升１﹒８倍

　　《經濟通通訊社６日專訊》越秀地產（００１２３）公布，連同合營公司項目在內，９月銷
售額約１６６﹒８１億元（人民幣．下同），升１﹒７８倍，銷售面積約５０﹒０３萬平方米，
升約１﹒４倍。
　　該集團指，首９個月累計銷售額約７９６﹒７４億元，升１２％，累計銷售面積約２７８萬
平方米，升約７％，累計銷售額佔今年銷售目標１２３５億元的６５％。期內沒有新增土地儲備
。（ｗｈ）

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